Yurtdışında çalışan, Türkiye'den emekli olmak için nasıl bir yol izlemeli?

Soru: Merhaba, Benim durumum hakikaten çok karışık. Bu durumda SGK bile cevap veremedi. Bir de size danışmak istedim. Ben 26.10.1975 doğumluyum. 01.01.1994 yılında SSK li olarak hizmete başladım. 18.11.1999 yılında ilk defa öğretmen olarak 657 sayılı DMK ya bağlı memur olarak atandım. 14.12.2020 tarihinde de Belediye Baskani Yardımcısı iken 657 sayılı DMK bin 94. Maddesine istinaden görevden çekilerek istifa ettim.

SSK li hizmetim 1051 gün ve bu hizmeti birleştirdim. Hitap da görünmektedir. Hitap da memuriyet hizmetim de 20 yıl 2 gün gözükmektedir. Toplam hizmet yılım birleştirilmiş SSK hizmeti ile 8258 gün gözükmektedir. Aslında toplam hizmetim bu durumda yaklaşık 23 yıl olmaktadır.

Ben hali hazırda Almanya' da alman sistemi öğretmeni olarak çalışmaktayım. Burada da yaklaşık 5 yıla yakın primim yattı.



Cevabını bulamadığım sorular ve sorunlarım şunlar:

1. Son yedi yıllık hizmetimin 3,5 yılı 4c hizmetinde geçtiği için Emekli Sandığından emekli olacağım. Ancak 9000 günü hiç bir zaman dolduramadığım için ne eski 56 yaş sınırından ne de EYT kapsamında olmama rağmen (SSK girişi 1994, birleştirilen hizmet ile memuriyet girişi 1996 ya gelmiş oldu) emekli olamıyorum.

Sadece kısmı emekli hakkım oluyor 5434 sayılı kanunun 39. Maddesine göre 61 yaş ve 15 yıl hizmet. Bu durumda 61 yaşını beklemem lazım. Bunu biliyorum.

Ancak Almanya ve Türkiye arasında sosyal güvenlik anlaşmasi bulunmakta. Bu anlaşmaya göre 25 tam hizmet yılı eksiği icin buradaki hizmet eksik olan hizmetine borçlanma yapılarak ya da yapılmadan da saydırılamıyor mu? Mesela Almanya'ya Türkiye hizmetlerimi, borçlanma yapmadan sadece hizmet süresinden saydırdım. Evraklar SGK dan geldi. Alman Emeklilik Kasası artık Almanya'da erken emeklilik yaşı için 35 yıllık süreme Türkiye süreleri ekledi. Ve ben artık Almanya'da 63 yaşında emekli olabiliyorum. Hiç bir prim taşıması ya da borçlanması yapmadan.

Aynı durum Türkiye için yapılamıyor mu? Yapıldığında 25 tam hizmet yılım dolmuş oluyor. O zaman da emekli olmuş oluyorum.

2. SSK ya göre EYT li olduğum için yaklaşık 3000 gün fazla primim var ve emeklilik şartlarını dolduruyorum. Bu sefer de son 7 yıllık sürede 3,5 yıl prim süresi devreye giriyor ve bu durumda fazla olan 4c olduğu için SSK dan da emekli olamıyorum.

3. Başka bir konu artık 2020 den itibaren Almanya borçlanmaları 4b hizmetimden sayılıyor. Ben 9000 gün süresi için 742 gün yurt dışı borçlanması yaptığımda 9000 gün ve 25 tam hizmet yılı şartını dolduruyorum ve son yedi yıl kuralı hali hazırda 4c fazla olduğu için 4c den emekli olabiliyorum. Bunu doğru mu analiz etmiş oluyorum?

Tabi borçlanma yaptığımda da SGK mevzuatına göre yurt dışı borçlanması yaparak emekli olanların yurt dışında hali hazırda 540 euro dan fazla ücretle çalışması durumunda emekli aylığı kesilmektedir. Bana bir faydası olmuyor.

4. Belediye Başkanı yardımcılarına da 3600 ek gösterge tanımlanmıştı. Ama bende hali hazırda hitap da 3000 gözüküyor. Benim 3600 günüm emekli olduğunda otomatikman mi tanımlanacak?

5. Istifa ettiğimde aylık derece kademem 1 e 2, emeklilik derece kademem 1 e 4 idi. Bu şartlar halinde emekli ikramiyesi ve emekli aylığım ne kadar olur? Sizin önereceğiz başka bir yol var mı? Şimdiden teşekkürler



Detaylar/Değerlendirmeler:

8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışması olanlar EYT kapsamına girerler, yani yaş şartı aranmadan sadece hizmet sürelerini tamamladıklarında emeklilik kazanımlarını sağlarlar. Erkek memurlar için 25 yıl hizmet, kadın memurlar için de 20 hizmet yılı aranır.

Yurtdışında geçen sürelerin borçlanılması işlemlerinde 3201 sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

Ayrıca, 3201 sayılı Kanunda 2019 yılında 7186 sayılı Kanunla yapılan değişiklik sonucunda şayet Yurtdışı hizmet süreleri borçlanıldığında bu süreler 5510/4 ( b ) kapsamında sayılmaktadır. Yurt dışı hizmet borçlanmasına ait süreler daha önce Ülkemizdeki son statüleri ne ise o statüde kabul edilirken bu değişiklikle sadece 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında geçmiş sigortalılık süresi olarak kabul edilmektedir. Yani eski ifade ile Bağ-Kur kapsamında geçmiş olan süre olarak uygulanmaktadır.

Ancak, bu süreler son yıllara göre değerlendirilmez, hizmetin geçtiği yıl esas alınır. Dolayısıyla son 7 yıl hizmet içerisine dahil edilmez. Şayet son 7 yıl hizmet içerisinde geçen süre olduğunda ise bu şart aranır. Yurtdışı süreleri emekli ikramiyelerinde dikkate alınmayan bir çalışma şeklidir.

Ayrıca, 1 Ekim 2008 tarihinden önce memurluk hizmeti olanlar hakkında 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. Bu Kanuna göre de yurtdışı süreleri hariç, sadece işçi ve memurluk süresi olacak şekilde 15 yıl hizmet + 61 yaşın dolumu şartı aranarak emekli aylığı bağlanma imkanı da bulunmaktadır.



İstifa sonrası yurtdışında çalışmak memur statüsünden emekliliğe engel olur mu?

Görevden ayrıldıktan sonra emekli aylığı bağlanmadan yurtdışında bir çalışma ve bu çalışmalarını da borçlanma talepleri söz konusu olursa, bu defa yurtdışı hizmetlere ilişkin hususları içeren 3201 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. Borçlanma talepleri veya kısmi aylık bağlanması şeklinde bir talep olmazsa 3201 sayılı Kanun hükümleri uygulanmaz. Dolayısıyla, yurtdışında çalışmak veya yurtdışı sosyal güvenlik sistemine dahil olarak emekli olmak Türkiye'den aylık bağlanmasına engel olmaz.



Yurtdışı hizmetleri borçlanılmadan memurluk statüsünden emeklilik olur mu?

Şayet 25 hizmet yılından az olması halinde 25 yılı tamamlayacak şekilde yurtdışı hizmetler esas alınarak kısmi emeklilik, yani Türkiye ve Yurtdışında geçen sürelerle orantılı olarak bir aylık bağlanması 3201 sayılı Kanuna göre söz konusu olur.



Diğer hususlar:

Gerek Öğretmenlik, gerekse de Belediye Başkan Yardımcılığı görevi için ek gösterge rakamları bugün için 3600 ek göstergedir ve emekli olunduğunda SGK tarafından otomatik olarak işlemlerde dikkate alınan bir unsur olmaktadır. İstifa etmiş olduğunuzdan Kurumların HİTAP programında önceki ek göstergenin görünmesi normal olmaktadır.



Emekliliği hak etmek için ne yapmak gerekir?

Yurtdışı hizmetlerle birlikte emekliliği hak etmek için EYT kapsamında olanlar için yaş şartı aranmadan erkekler için mutlaka 25 hizmet yılının tamamlanması gereklidir.

Bunu, ister kısmi aylık olarak ister borçlanarak tam aylık üzerinden aylık bağlanması mümkün olur. Ancak, borçlanma yapılması halinde esnaf statüsünde geçen süre olarak kabul edileceği için 1260 gün (son 7 yıl) kuralına dikkat edilmesi gerekmektedir.

Türkiye ile Almanya arasında sosyal güvenlik sözleşmesi bulunmaktadır.

Yurtdışında Geçen Sürelerin Borçlandırılması ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümlerini görmek için, https://www.memurlar.net/haber/936363/ adresimizi ziyaret edebilirsiniz.

Sosyal Güvenlik Kurumunun Türkiye Almanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi konulu 2021/6 sayılı Genelgesi ni görmek için tıklayınız. https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Kurum/22620739

Açıklamalarımız bağlamında sizin için söylenecek durum şöyle olacaktır:

Sosyal güvenlik konularında son işlemler SGK tarafından yapılmakta, dolayısıyla da SGK yürürlükte bulunan yasal düzenlemelerin nihai uygulayıcısı durumunda olmaktadır. Bunun için öncelikli olarak herhangi bir hak kaybınız ortaya çıkmaması açısından tavsiyemiz durumunuzu net olarak izah edecek şekilde yazılı müracaatınızı SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yurtdışı Sözleşmeler ve Emeklilik Daire Başkanlığına (Mithatpaşa Cd. No7 Sıhhıye-ANKARA) iletip, alınacak cevaba göre hareket etmeniz olacaktır.



Yukarıda yapmış olduğumuz açıklamalarımız bağlamında;

Almanya'da çalışmaya başlamanızın memurluk sürelerinizden sonra olduğu için;

- Kısmi emeklilik talebinde bulunabileceğinizi,

- Kısmi emeklilik talebinde (yurtdışı sürelerle birlikte 15 yıl hizmet + 61 yaş) bulunur ve bu şekilde aylık bağlanır ise ve daha sonra tam aylık talebinde bulunmak isterseniz de borçlanacağınız süre şayet 1260 gün süreyi aşarsa memur statüsünden emekli olunamayacağını,

- Veya Almanya'da geçen sürenizi 25 yıla tamamlar şekilde yani 1260 günden az bir süreyi borçlanır iseniz memur statüsünden emekli olabileceğinizi, yani yurtdışı süresinin tamamı değil belli kısmının borçlanma imkanı bulunduğunu, dolayısıyla bu durumda son 7 yıl hizmet kuralına dikkat etmeniz gerektiğini,

- Ayrıca, yine kısmi emeklilik talebinde ancak bu durumda Ülkemizde geçen süreleriniz ile birlikte 25 yılı tamamlayacak şekilde yurtdışında geçen sürenizle birlikte kısmi emeklilik talebinde bulunabileceğinizi, EYT kapsamında olmanız nedeniyle de kısmi, yani Ülkemizde ve Yurtdışında geçen sürelerinize orantılı aylık hesaplanması şekliyle emekli olabileceğinizi,

- Aylık bağlandığında, yurtdışında çalışma devam ederseniz aylıklarınızın kesilmesi gerektiğini,

- Almanya'da emekli olmanın Türkiye'de aylık bağlanmasına engel olmayacağını,

Değerlendirmekteyiz.

- Verdiğiniz bilgilere göre 21 yıl memurluk hizmet toplamınız, 2 yıl 11 ay işçilik süreniz ve şayet borçlanma yapıp 25 yıla tamamlayacağınız 1 yıl 1 aylıkta yurtdışı borçlanma süreniz olursa toplam 25 yıl hizmet olur ve bu hizmet ve ¼ + 3600 ek gösterge uygulandığında Emekli aylık tutarınızın 21.980 TL. olacağını, 21 yıl memurluk hizmetinize karşılık ta 556.475 TL. emekli ikramiyesi tutarı olacağını, hesaplamaktayız.



Türkiye'den memuriyet statüsünden ve 3600 ek gösterge esas alınarak bağlanacak olan emekli aylığı hesabı için, https://www.memurlar.net/hesaplama/emekli-maas/ adresimizi ziyaret edebilirsiniz.