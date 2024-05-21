Öğretmenlerin haziran mesleki çalışma başvuruları başladı
Öğretmenlerin haziran mesleki çalışma başvuruları başladı.
Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 21 Mayıs 2024 19:55, Son Güncelleme : 21 Mayıs 2024 19:57
Öğretmenlerin Haziran 2024 mesleki çalışmalarını istedikleri illerde yapabileceklerini
daha önce duyurmuştuk. https://www.memurlar.net/haber/1102160/ogretmenler-mesleki-calisma-programina-istedikleri-illerde-katilabilecek.html
MEB mesleki çalışmaları başka ilde yapacaklar için mebbis üzerinden başvuru almaya başladı. Başvurular 02.06.2024 tarihinde sona erecek.
Başvurular mebbis veri sisteminin yanı sıra;
https://mebbis.meb.gov.tr/ssologinBIDB.aspx?id=50&url=https://veri.meb.gov.tr/Login.aspx
Linkinden de yapılabilecek
Maksut BALMUK
Öğretmen