22 Mayıs 2024'ten önemli gündem başlıkları.

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından kabul edilecek, Özbekistan Ali Meclisi Yasama Meclisi Başkanı Nurdincan İsmailov ve Ali Meclisi Senato Başkanı Tanzila Narbayeva ile bir araya gelecek.

(Taşkent)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türk Devletleri Teşkilatı Üye ve Gözlemci Ülkeleri Hakimler Konseyi Başkanları ve Temsilcileri Toplantısı'na katılacak.

(İstanbul/09.45)

2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Devlet Korumasından Yararlanmış Gençlerin Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Kura Töreni'ne iştirak edecek.

(Ankara/11.00)

3- TBMM'den

- Genel Kurulda, fahiş fiyat artışı ve stokçuluğun cezalarını artıran Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

- İYİ Parti ve Saadet Partisinin grup toplantıları yapılacak.

(TBMM/14.00/10.30/09.15)

EKONOMİ FİNANS

1- Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Finansal Okuryazarlık Platformu Lansmanı'na katılacak.

(Ankara/11.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Uluslararası Ulaştırma Forumu 2024 Zirvesi kapsamında düzenlenecek açılış genel oturumuna, fuar alanı gezisine, bakanlar yuvarlak masa toplantısına, Ukrayna özel toplantısına ve Litvanya Dönem Başkanlığı Resepsiyonu'na katılacak, basın mensuplarıyla bir araya gelecek.

(Leipzig)

- TÜİK, bu yılın ilk çeyreğine ilişkin iş gücü girdi endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TÜRKPA Milli Savunma Komisyonu Başkanları Birinci Toplantısı'na katılacak.

(TBMM/09.00)

2- İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını karadan Refah kentine genişletmesi ve bölgedeki insani krizin yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

3- İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililerin helikopter kazasında hayatını kaybetmelerine ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Tahran)

GÜNCEL

1- Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Aksaray Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırma ve Uygulama Merkezi ile engelli ve spor kütüphanelerini ziyaret edecek, ağız diş sağlığı merkezi açılışına katılacak.

(Aksaray/11.30-12.30)

SPOR

1- Futbolda Beşiktaş ile Trabzonspor arasında perşembe günü oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final müsabakası öncesi Atatürk Olimpiyat Stadı'nda iki takımın teknik direktörleri ve kaptanlarının katılımıyla ortak basın toplantısı gerçekleştirilecek.

(İstanbul/19.00)

2- TFF 2. Lig play-off 3. tur ilk müsabakaları yapılacak. 1461 Trabzon FK-ACNTURK Sigorta Vanspor ve Alagöz Holding Iğdır FK-GMG Kastamonuspor maçları yapılacak.

(Trabzon/Iğdır/15.30)

3- Voleybol erkeklerde Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen FIVB Milletler Ligi'nin ilk hafta ayağı ikinci gününde; Hollanda-Slovenya ve ABD-Polonya maçları oynanacak.

(Antalya/17.00/20.00)

4- Hentbol Erkekler Süper Lig Play-Off Şampiyonluk Etabı'nın final turu ikinci maçı Beşiktaş Safi Çimento ile Sakarya Büyükşehir Belediyespor arasında yapılacak.

(İstanbul/17.00)

5- UEFA Avrupa Ligi finali, İtalya'nın Atalanta ile Almanya'nın Bayer Leverkusen takımları arasında İrlanda'da oynanacak.

(Dublin/22.00)

6- Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları, Halikarnas Kupası mücadelesiyle Bodrum'da sürecek.

(Muğla)

7- Modern Pentatlon Dünya Kupası Finali, Ankara Atlı Spor Kulübü'nde başlayacak.

(Ankara)