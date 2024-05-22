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Hakimler ve Savcılar Kurulu Atama Kararı Yayımlandı

Hakimler ve Savcılar Kurulu Atama Kararı Resmi Gazete'de Yayımlandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Mayıs 2024 00:05, Son Güncelleme : 22 Mayıs 2024 00:09
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Hakimler ve Savcılar Kurulu Atama Kararı Yayımlandı

ATAMA KARARI

Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığından:

Adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcısı adayları ile idari yargı hakim adaylarının, Hakimler ve Savcılar Kurulunca 20.05.2024 tarihinde yapılan ad çekme sonucuna göre, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 13. maddesi gereğince atanmalarına ilişkin kararname aşağıda gösterilmiştir.

Karar Tarihi ve Numarası: 20.05.2024 - 691 - 692

Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcısı Adayları

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