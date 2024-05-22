Başıboş köpeklerle ilgili ürküten rapor!

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre Adalet Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı başıboş köpeklerle ilgili hazırlanan kanun teklifine yönelik bir etki analizi raporu hazırladı. Rapor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da sunuldu.

Raporda, sokak hayvanları ile ilgili problemler, 'mevcut kanundan kaynaklanan sebepler, sorumlu kurumların yeterince sorumluluklarını yerine getirmemesinden kaynaklanan sebepler ve diğer sebepler' olmak üzere üç ana başlıkta toplandı. Başıboş köpeklerin toplumsal güvenlik problemlerine de yol açtığına dikkat çekilen raporda, bu problemler "Kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve engelliler başta olmak üzere insanların günlük yaşantılarının kısıtlanması, trafik kazalarının yaşanması, vatandaşların sokaklarda hayvan besleyen kişilerle kavga etmeleri sebebiyle toplumsal huzursuzluk yaşanması, çiftlik hayvanlarının telef olması, devlet kurumlarına güvenin azalması" şeklinde sıralandı.

Sokak köpeklerinin ekonomik boyutuna ilişkin bölümde ise, sahipsiz hayvanların saldırısı sonucunda valilik ve yerel yönetimlere 88 adet tazminat davası açıldığı hatırlatıldı. Bunun yanı sıra Sağlık Bakanlığı verilerine göre hayvanlar tarafından saldırıya uğrayan vatandaşlara 707 milyon TL değerinde kuduz aşısı uygulaması yapıldığı belirtildi. Ayrıca, son 5 yılda iç piyasada 36 milyar liralık köpek maması üretildiği, 48 milyar liralık da köpek maması ithalatı yapıldığı ifade edildi.

VAKALAR ARTIYOR

Sağlık açısından da Türkiye'nin riskli duruma girdiği vurgulanan raporda, son 20 yılda 4 milyonu aşkın kuduz riskli temas, 30 adet kuduz vakasının meydana geldiği hatırlatıldı. 2023 yılında kuduz riskli temas sayısının 437 bine çıktığına da dikkat çekildi. Raporda Emniyet Genel Müdürlüğü verileri doğrultusunda son 5 yılda hayvana çarpma şeklinde; 3 bin 534 trafik kazası, 55 ölüm, 5 bin 147 yaralanma vakası gerçekleştiği bilgisine de yer verildi. Raporda ayrıca, bir köpeğin aylık beslenme ve bakım giderlerinin yaklaşık 3 bin 500, bir köpeğin yakalama maliyetinin yaklaşık 1.500, bir köpeğin kısırlaştırma maliyetinin ise yaklaşık 630 lira olduğu belirtildi.