İspanya 28 Mayıs'ta Filistin devletini resmen tanıyacak
İspanya 28 Mayıs'ta Filistin devletini resmen tanıyacak
Türkiye'nin En Çok Tercih Edilen Mesane Pedi %25 İndirimli!
Türkiye'nin En Çok Tercih Edilen Mesane Pedi %25 İndirimli!
Sponsorlu İçerik
Müdürlerin 'mülakatlarda akraba kayırma' iddiasına inceleme
Müdürlerin 'mülakatlarda akraba kayırma' iddiasına inceleme
İYİ Parti'den istifa etmişti: Yeni parti kuruyor!
İYİ Parti'den istifa etmişti: Yeni parti kuruyor!
Polis Amirleri (PAEM) yönetmeliğinde 2 önemli değişiklik
Polis Amirleri (PAEM) yönetmeliğinde 2 önemli değişiklik
'Tarım Cebimde' ile 3 adımda kurbanlık sorgulama
'Tarım Cebimde' ile 3 adımda kurbanlık sorgulama
Hastanelerde yeni dönemin startı bugün veriliyor
Hastanelerde yeni dönemin startı bugün veriliyor
Danıştay'dan emsal terör suçu kararı: Kamu görevine geri dönemezler
Danıştay'dan emsal terör suçu kararı: Kamu görevine geri dönemezler
Meclis'te tasarruf dönemi!
Meclis'te tasarruf dönemi!
Sıkışan piyasa takasa sarıldı!
Sıkışan piyasa takasa sarıldı!
Fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarını içeren kanun teklifi TBMM'de
Fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarını içeren kanun teklifi TBMM'de
Başıboş köpeklerle ilgili ürküten rapor!
Başıboş köpeklerle ilgili ürküten rapor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: Seferberlik hali değişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: Seferberlik hali değişti
Hakimler ve Savcılar Kurulu Atama Kararı Yayımlandı
Hakimler ve Savcılar Kurulu Atama Kararı Yayımlandı
'Eğer deprem olursa Marmara bölgesi çöker, Türkiye diz çöker'
'Eğer deprem olursa Marmara bölgesi çöker, Türkiye diz çöker'
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gözaltı
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gözaltı
YÖK'ten onay geldi: Uluslararası çift diploma için anlaşıldı
YÖK'ten onay geldi: Uluslararası çift diploma için anlaşıldı
ÇAYKUR'dan yaş çay alımı ve kontenjan uygulaması açıklaması
ÇAYKUR'dan yaş çay alımı ve kontenjan uygulaması açıklaması
Öğretmenlerin haziran mesleki çalışma başvuruları başladı
Öğretmenlerin haziran mesleki çalışma başvuruları başladı
Üst düzey polisleri ilgilendiren rapor başsavcılığa teslim edildi
Üst düzey polisleri ilgilendiren rapor başsavcılığa teslim edildi
MEB, YKS için çevrim içi deneme sınavı yapacak
MEB, YKS için çevrim içi deneme sınavı yapacak
Borsa kapanış rekorunu tazeledi
Borsa kapanış rekorunu tazeledi
Aynı doktor iki şüpheli benzer hemşire ölüm
Aynı doktor iki şüpheli benzer hemşire ölüm
Deprem yardımını hesabına geçiren eski kaymakama 160 yıl istendi
Deprem yardımını hesabına geçiren eski kaymakama 160 yıl istendi
Selçuk Bayraktar anlattı: AKINCI, Reisi'nin helikopterini nasıl buldu?
Selçuk Bayraktar anlattı: AKINCI, Reisi'nin helikopterini nasıl buldu?
Kocaeli'de 4,5 milyon liralık ek ders yolsuzluğu iddiası
Kocaeli'de 4,5 milyon liralık ek ders yolsuzluğu iddiası
Dilan Polat tahliye olacak mı? Muayene edildi, rapor bekleniyor
Dilan Polat tahliye olacak mı? Muayene edildi, rapor bekleniyor
Kamuda servis kaldırıyorlar... 'Yargıya taşıyacağız'
Kamuda servis kaldırıyorlar... 'Yargıya taşıyacağız'
'6 Şubat depremlerinde milli yas ilan edilmedi' iddiası yalanlandı
'6 Şubat depremlerinde milli yas ilan edilmedi' iddiası yalanlandı
'Sahil işgaline' karşı ALO İhbar hattı!
'Sahil işgaline' karşı ALO İhbar hattı!
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

Danıştay'dan emsal terör suçu kararı: Kamu görevine geri dönemezler

Danıştay 5. Dairesi, terör örgütü üyeliğinden hapis cezası alan ve etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ceza indirimi yapılarak hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kararı verilen bir kamu görevlisinin FETÖ/PDY ile irtibat ve iltisakı sebebiyle kamu görevine dönemeyeceğine karar verdi.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 22 Mayıs 2024 07:59, Son Güncelleme : 22 Mayıs 2024 07:57
Yazdır
Danıştay'dan emsal terör suçu kararı: Kamu görevine geri dönemezler

Sabah Gazetesi'nden İlker Turak'ın haberine göre FETÖ/PDY terör örgütüne üye olma suçundan yargılanan ve etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ceza indirimi yapılarak hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilen bir kamu görevlisi, göreve iade talebiyle OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonuna başvurdu.

KOMİSYON BAŞVURUYU REDDETTİ

Komisyon, başvurunun reddine karar verdi. Göreve iade talebiyle İdare Mahkemesi'ne ve sonrasında istinaf mahkemesine yapılan başvurusu da reddedilen davacı, istinaf mahkemesinin kararını temyiz etti.

HAGB KARARI VERİLMESİ KİŞİNİN ALEYHİNE VEYA LEHİNE SONUÇ DOĞURMAZ

Temyiz başvurusunu inceleyen Danıştay 5. Dairesi, FETÖ/PDY terör örgütüne üye olma suçundan yapılan yargılama neticesinde hapis cezasıyla cezalandırılan ve etkin pişmanlıktan faydalanan davacı hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının lehine veya aleyhine bir sonuç doğurmayacağını vurguladı.

FETÖ İLE İRTİBAT VE İLTİSAKINI SAMİMİCE İTİRAF ETMİŞTİR

Daire, bu kapsamda, silahlı terör örgütü üyeliği suçundan hapis cezasıyla cezalandırılan ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan davacının, FETÖ/PDY ile irtibat ve iltisakını samimi bir şekilde itiraf ettiğine dikkat çekerek Bölge İdare Mahkemesinin kararını onadı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber