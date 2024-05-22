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Hastanelerde yeni dönemin startı bugün veriliyor

Hastanelerde yeni dönem bugün başlıyor. Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelerde artık uzaktan muayene yapılacak. Muayene ücreti Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılayacak.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 22 Mayıs 2024 08:22, Son Güncelleme : 22 Mayıs 2024 08:19
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Hastanelerde yeni dönemin startı bugün veriliyor

Uzaktan muayene için Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nden (MHRS) randevu alınacak. Randevu alınan hastane için uzaktan muayene günde bir adetle sınırlandırıldı. SGK, aynı hastanede aynı hasta için günde sadece bir uzaktan muayene ücretini karşılayacak.

Uzaktan muayeneyi uzman doktorlar gerçekleştirecek. SGK, hastanın aynı hastaneye (acil servise başvurular hariç) aynı uzmanlık dalı için on gün içinde yapılacak yeni uzaktan muayene bedellerini karşılamayacak.

İLAÇLAR NASIL ALINACAK?

Doktorlar, muayene sonrasında tedaviye yönelik e-reçete ile ilaç yazabilecek. Uzaktan muayenede yazılan ilaçlar SGK ile anlaşmalı eczanelerden alınabilecek. Doktor, hasta için e-rapor da düzenleyebilecek.

Uzaktan muayene, Sağlık Bakanlığı'na bağlı ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmeti kuruluşlarınca verilecek. İkinci basamak hastaneler, eğitim ve araştırma hastanesi olmayan devlet hastaneleri ve dal hastaneleri ile bu hastanelere bağlı semt poliklinikleri (TIP merkezleri), entegre ilçe hastanelerinden oluşuyor. Üçüncü basamak ise eğitim ve araştırma hastanelerinden oluşuyor. Tüm şehir hastaneleri üçüncü basamakta bulunuyor.

HANGİ HASTANELERDE GEÇERLİ OLACAK?

Uzaktan sağlık hizmeti sadece gerekli bilişim teknoloji altyapısına sahip, bakanlıkça izinli hastanelerde sunulabilecek. Sağlık hizmeti talep eden kişi, uzaktan sağlık hizmetinin elverdiği ölçüde muayene edilecek.

Doktorun, hastalardan bir hastaneye giderek yüz yüze muayene olmasını önerebilecek.

Giyilebilir teknolojiler ve diğer tıbbi cihazlar ile sağlık hizmeti talep eden kişinin sağlık verileri ölçülebilecek ve takip edilebilecek.

UZAKTAN MUAYENE İÇİN RANDEVU NASIL ALINACAK?

Hasta, uzaktan muayene için Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nden randevu alacak.

10 GÜN ŞARTI

SGK, aynı hastanedeki aynı bölüm için 10 gün içinde alınacak randevularıysa karşılamayacak.

Koronavirüs salgını döneminde karantinadaki hastalar için uzaktan muayene yapılabiliyordu.

Sağlık Bakanlığı, 2022 yılında konuyla ilgili yönetmelik yayımladı. Uzaktan Sağlık Hizmetinin Sunulmasına Dair Yönetmelik, Şubat 2022'de yürürlüğe girmişti.

SGK ise geçen ay Sağlık Uygulama Tebliği'nde değişiklik yaparak, uzaktan hasta değerlendirmeye yönelik sağlık hizmetlerinin bedellerini karşılama kararı aldı.

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