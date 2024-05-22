Yağışlı hava geri dönüyor! Meteorolojiden 5 il için uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı 7 günlük hava tahmin raporuna göre yağışlı hava geri geliyor. Mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar Cuma gününden itibaren mevsim normallerine düşecek. MGM tarafından 5 il için sarı kodlu yağış uyarısı yapıldı. Ayrıca, Marmara'nın güneyi, Ege ve Batı Akdeniz bölgelerinde toz taşınımı bekleniyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer bölgelerde 21 Mayıs Çarşamba hava durumu ...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu, Konya, Eskişehir ve Adana çevreleri, Ankara'nın güney, Rize ve Artvin'in iç kesimleri, İskenderun Körfezi ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ege ve Batı Akdeniz'de toz taşınımı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, iç ve batı kesimlerde yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetlice esmesi bekleniyor.
TOZ TAŞINIMI UYARISI: Ege ve Batı Akdeniz'de toz taşınımı beklendiğinden; görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
7 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU
Genellikle mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığının, Cuma gününden itibaren iç ve doğu kesimlerde azalacağı ve mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, güneydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE 13°C, 29°C
Parçalı ve az bulutluİSTANBUL 14°C, 25°C
Parçalı ve az bulutluKIRKLARELİ 12°C, 27°C
Parçalı ve az bulutluKOCAELİ 15°C, 31°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimlerinin çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra İç Ege'nin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.A.KARAHİSAR 14°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDENİZLİ 20°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR 19°C, 32°C
Parçalı ve az bulutluMANİSA 20°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Adana çevreleri, İskenderun Körfezi ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Batı Akdeniz'de toz taşınımı bekleniyor.ADANA 20°C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde il geneli ile yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA 21°C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıBURDUR 16°C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY 18°C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde İskenderun Körfezi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Eskişehir ve Konya çevreleri ile Ankara'nın güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA 15°C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra güney çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıÇANKIRI 12°C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutluESKİŞEHİR 15°C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKONYA 15°C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BOLU 10°C, 29°C
Parçalı ve az bulutluDÜZCE 13°C, 31°C
Parçalı bulutluSİNOP 15°C, 21°C
Parçalı ve az bulutluZONGULDAK 13°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA 12°C, 30°C
Parçalı bulutluSAMSUN 11°C, 23°C
Parçalı ve az bulutluTOKAT 10°C, 28°C
Parçalı bulutluTRABZON 12°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM 5°C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS 5°C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA 13°C, 30°C
Parçalı bulutluVAN 7°C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 12°C, 32°C
Parçalı ve az bulutluGAZİANTEP 18°C, 32°C
Parçalı ve az bulutluSİİRT 15°C, 29°C
Parçalı ve az bulutluŞANLIURFA 22°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu