Yağışlı hava geri dönüyor! Meteorolojiden 5 il için uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu, Konya, Eskişehir ve Adana çevreleri, Ankara'nın güney, Rize ve Artvin'in iç kesimleri, İskenderun Körfezi ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ege ve Batı Akdeniz'de toz taşınımı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, iç ve batı kesimlerde yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetlice esmesi bekleniyor.

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Ege ve Batı Akdeniz'de toz taşınımı beklendiğinden; görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

7 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU

Genellikle mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığının, Cuma gününden itibaren iç ve doğu kesimlerde azalacağı ve mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, güneydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 13°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 14°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 12°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 15°C, 31°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimlerinin çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra İç Ege'nin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

A.KARAHİSAR 14°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 20°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 19°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 20°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Adana çevreleri, İskenderun Körfezi ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Batı Akdeniz'de toz taşınımı bekleniyor.

ADANA 20°C, 32°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde il geneli ile yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 21°C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR 16°C, 32°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 18°C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde İskenderun Körfezi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Eskişehir ve Konya çevreleri ile Ankara'nın güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 15°C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra güney çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI 12°C, 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR 15°C, 32°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 15°C, 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 10°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 13°C, 31°C

Parçalı bulutlu

SİNOP 15°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 13°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 12°C, 30°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 11°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT 10°C, 28°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 12°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 5°C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 5°C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 13°C, 30°C

Parçalı bulutlu

VAN 7°C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 12°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 18°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 15°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 22°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu