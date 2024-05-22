'Tarım Cebimde' ile 3 adımda kurbanlık sorgulama
Tarım ve Orman Bakanlığının mobil uygulaması "Tarım Cebimde" üzerinden kurbanlık hayvanların küpe numaraları girilerek büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarla ilgili detaylara ve aşı bilgilerine ulaşılabiliyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı, yaklaşan Kurban Bayramı'nda vatandaşların kurban
ibadetini sorunsuz bir şekilde yerine getirmesi için tüm hazırlıklarını tamamladı.
Bu kapsamda, Bakanlığın geliştirdiği "Tarım Cebimde" uygulaması,
vatandaşların satın almak istedikleri kurbanlıkların aşılarını ve gerekli şartları
taşıyıp taşımadığını sorgulayabilmelerine imkan sağlıyor.
3 ADIMDA KURBANLIK SORGULAMA
Öncelikle mobil uygulama mağazalarından "Tarım Cebimde" mobil uygulaması
cep telefonuna indirilir.
Herkese açık "Hayvansal Üretim" ana menüsünden "Küpe Sorgulama"
alt menüsü seçilir.
Gelen menüde büyükbaş veya küçükbaş hayvan seçimi yapıldıktan sonra satın alınmak
istenen hayvanın küpe numarası girilerek "Sorgula" butonuna tıklanır.
Gelen sonuçlarda hayvanın yaşı, türü, ırkı ve aşıları hakkında tüm bilgiler
görülebilir.
BAKAN YUMAKLI'DAN UYARI
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da vatandaşlara kurbanlık hayvan alırken
kurallara uyma konusunda uyarıda bulundu.
Bakanlığın Kurban Bayramı için çalışmalarına hız verdiğini ve bayramın son
gününe kadar hassasiyetle çalışacaklarını belirten Yumaklı, "Bakanlığımızın
ilgili tüm birimleri sahada olacak. Ancak bizim ekiplerimizin olmadığı noktada
Tarım Cebimde uygulaması ile vatandaşlarımız satın alacakları hayvanların kontrollerini
yapabiliyor. Çok kısa süre içinde hayvanın şeceresi görülebiliyor." dedi.
Bakan Yumaklı, vatandaşlara kurbanlık hayvan satın alırken bakanlığın belirlediği
kurallara dikkat etmeleri ve uygunsuzluk gördüklerinde de yetkililere bildirmeleri
konusunda ricada bulundu.