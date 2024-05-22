İspanya 28 Mayıs'ta Filistin devletini resmen tanıyacak
İspanya 28 Mayıs'ta Filistin devletini resmen tanıyacak
Türkiye'nin En Çok Tercih Edilen Mesane Pedi %25 İndirimli!
Türkiye'nin En Çok Tercih Edilen Mesane Pedi %25 İndirimli!
Sponsorlu İçerik
Müdürlerin 'mülakatlarda akraba kayırma' iddiasına inceleme
Müdürlerin 'mülakatlarda akraba kayırma' iddiasına inceleme
İYİ Parti'den istifa etmişti: Yeni parti kuruyor!
İYİ Parti'den istifa etmişti: Yeni parti kuruyor!
Polis Amirleri (PAEM) yönetmeliğinde 2 önemli değişiklik
Polis Amirleri (PAEM) yönetmeliğinde 2 önemli değişiklik
'Tarım Cebimde' ile 3 adımda kurbanlık sorgulama
'Tarım Cebimde' ile 3 adımda kurbanlık sorgulama
Hastanelerde yeni dönemin startı bugün veriliyor
Hastanelerde yeni dönemin startı bugün veriliyor
Danıştay'dan emsal terör suçu kararı: Kamu görevine geri dönemezler
Danıştay'dan emsal terör suçu kararı: Kamu görevine geri dönemezler
Meclis'te tasarruf dönemi!
Meclis'te tasarruf dönemi!
Sıkışan piyasa takasa sarıldı!
Sıkışan piyasa takasa sarıldı!
Fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarını içeren kanun teklifi TBMM'de
Fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarını içeren kanun teklifi TBMM'de
Başıboş köpeklerle ilgili ürküten rapor!
Başıboş köpeklerle ilgili ürküten rapor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: Seferberlik hali değişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: Seferberlik hali değişti
Hakimler ve Savcılar Kurulu Atama Kararı Yayımlandı
Hakimler ve Savcılar Kurulu Atama Kararı Yayımlandı
'Eğer deprem olursa Marmara bölgesi çöker, Türkiye diz çöker'
'Eğer deprem olursa Marmara bölgesi çöker, Türkiye diz çöker'
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gözaltı
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gözaltı
YÖK'ten onay geldi: Uluslararası çift diploma için anlaşıldı
YÖK'ten onay geldi: Uluslararası çift diploma için anlaşıldı
ÇAYKUR'dan yaş çay alımı ve kontenjan uygulaması açıklaması
ÇAYKUR'dan yaş çay alımı ve kontenjan uygulaması açıklaması
Öğretmenlerin haziran mesleki çalışma başvuruları başladı
Öğretmenlerin haziran mesleki çalışma başvuruları başladı
Üst düzey polisleri ilgilendiren rapor başsavcılığa teslim edildi
Üst düzey polisleri ilgilendiren rapor başsavcılığa teslim edildi
MEB, YKS için çevrim içi deneme sınavı yapacak
MEB, YKS için çevrim içi deneme sınavı yapacak
Borsa kapanış rekorunu tazeledi
Borsa kapanış rekorunu tazeledi
Aynı doktor iki şüpheli benzer hemşire ölüm
Aynı doktor iki şüpheli benzer hemşire ölüm
Deprem yardımını hesabına geçiren eski kaymakama 160 yıl istendi
Deprem yardımını hesabına geçiren eski kaymakama 160 yıl istendi
Selçuk Bayraktar anlattı: AKINCI, Reisi'nin helikopterini nasıl buldu?
Selçuk Bayraktar anlattı: AKINCI, Reisi'nin helikopterini nasıl buldu?
Kocaeli'de 4,5 milyon liralık ek ders yolsuzluğu iddiası
Kocaeli'de 4,5 milyon liralık ek ders yolsuzluğu iddiası
Dilan Polat tahliye olacak mı? Muayene edildi, rapor bekleniyor
Dilan Polat tahliye olacak mı? Muayene edildi, rapor bekleniyor
Kamuda servis kaldırıyorlar... 'Yargıya taşıyacağız'
Kamuda servis kaldırıyorlar... 'Yargıya taşıyacağız'
'6 Şubat depremlerinde milli yas ilan edilmedi' iddiası yalanlandı
'6 Şubat depremlerinde milli yas ilan edilmedi' iddiası yalanlandı
'Sahil işgaline' karşı ALO İhbar hattı!
'Sahil işgaline' karşı ALO İhbar hattı!
Ana sayfaHaberler Siyasi

İYİ Parti'den istifa etmişti: Yeni parti kuruyor!

İYİ Parti'den geçen sene istifa eden Yavuz Ağıralioğlu yeni parti kurmaya hazırlanıyor

Kaynak : Cumhuriyet
Haber Giriş : 22 Mayıs 2024 10:01, Son Güncelleme : 22 Mayıs 2024 10:22
Yazdır
İYİ Parti'den istifa etmişti: Yeni parti kuruyor!

Cunhuriyet Gazetesi'nden Merve Kılıç Dokuzoğlu'nun haberine göre;

İYİ Parti'nin 27 Nisan'da yapılan olağanüstü kurultay ile yeni genel başkan ve yönetimini belirlemesinin ardından gözler, partiden 2023'te istifa eden Yavuz Ağıralioğlu'na çevrildi. Ağıralioğlu'nun yeni parti kurma hazırlığında olduğunu gazetemiz gündeme getirmişti. Cumhuriyet'e konuşan Ağıralioğlu, yeni parti çalışmalarını hızlandırdığını söyledi. Partinin genel merkezinin fiziken tutulduğunu kaydeden Ağıralioğlu, "Tüzük, program gibi çalışmalar yapılacak. İstişareler yapılıyor. Sonra il taramalarına başlanacak. Fiziki alt yapı tamamlanmak üzere... Önümüzdeki dönem hangi program, hangi kadro, nelerle, kimlerle, hangi sorunları önceleyerek ne yapacağımızı kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.

Ağıralioğlu, "Bir Türkiye okuması yapıyoruz. Önümüzdeki dönem Türkiye'nin sorunları ve imkanlarının ne olduğu, sorunların ne başlıklarla ve ne süreçlerle çözüleceği, imkanların nasıl memleket gücüne dönüştürülebileceğini çalışacağız. Hiçbir siyasi partinin hasımlığıyla vakit kaybetmeyeceğiz. Biz siyasette hasımlık üzerine yürümeyeceğiz. Partilerin, insanların değil; memleketin sorunlarının hasmı olacağız. Enflasyona, hayat pahalılığının getirdiği satın alma sorununa, işsizliğe, hazinenin boş olmasına hasım olacağız" değerlendirmesinde bulundu.

'ESKİ AKTÖRLERİN YAPABİLECEKLERİ BİTTİ'

Sorun çözme odaklı, memleketin güçlü yarınlarını inşa edebilecekleri bir süreç organize edeceklerinin altını çizen Ağıralioğlu, "O yarınlar için alın teri dökebilecek herkesi bir araya getirmeye çalışıyoruz. Çalışmalar iyi gidiyor. Türkiye'de siyasette jenerasyon değişikliği olabilecek bir eşiğe gelindi. Eski siyasi dil ve aktörlerin memleketin güçlü yarınları için yapabileceklerinin bittiğini düşünüyorum. Önümüzdeki döneme 'Biz varız' diyoruz" ifadelerini kullandı. Ağıralioğlu, sözlerine şöyle devam etti: "Hazine dolacak. Enflasyon düşürülecek. Devlet sadeleşecek. Devlette oryantasyon sağlanacak. Verimlilik merkezine liyakat oturacak. Eğitimini, kariyerini almış insanlar görevini yapacak. İsrafa son verilecek. Devlet vatandaşa bağırırken ve merasimlerde görülen değil; vatandaşın cebinde harçlık olan, tarlada emeğinin hakkı olan, çocuklarının gözünün feri olacak bir ciddiyette görülecek. Yapacağımız ve yapamayacağımız işler belli. Hükümetin 20 yılını doğru muhasebe edeceğiz."

Partili cumhurbaşkanlığı sisteminin ülkeye büyük bir yükü olduğunu da kaydeden Ağıralioğlu, "Memleketteki çalışan mekanizmayı bozdu. Memleketteki her türlü atamanın içinde bu partililiğin ayyuka çıkarıldığı memleketlerde huzur bulunamıyor" dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber