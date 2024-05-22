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Kahramanmaraş'ta hafif ticari aracın çarptığı üniversite öğrencisi öldü

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı üniversite öğrencisi hayatını kaybetti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Mayıs 2024 10:34, Son Güncelleme : 22 Mayıs 2024 10:58
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M.S.K. idaresindeki 34 BNU 806 plakalı hafif ticari araç, Turgut Özal Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan 26 yaşındaki Yusuf Demirci'ye çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı olarak Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Demirci kurtarılamadı.

Polis ekiplerince sürücü gözaltına alındı.

Öte yandan KSÜ Rektörlüğünden yayımlanan taziye mesajında, "Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi 5. sınıf öğrencisi Yusuf Demirci, trafik kazası sonucu vefat etmiştir. Öğrencimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve üniversitesi camiamıza başsağlığı dileriz." ifadesi kullanıldı.

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