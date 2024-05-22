Dolar/TL 32,21 seviyesinden işlem görüyor

Dün 32,16 ile 32,24 arasında dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL, günü bir önceki kapanışın hemen altında 32,1976'dan tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde 32,2090'dan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 düşüşle 34,9560 ve sterlin/TL yüzde 0,2 değer kazancıyla 41,0230'dan satılıyor.

Dolar endeksi ise şu sıralarda önceki kapanışının hemen altında 104,6 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirimine gideceğine yönelik iyimserliğin varlığını korumasına karşın, banka yetkililerinin faiz indirimine ilişkin aceleci davranılmaması gerektiğini vurgulamayı sürdürmesiyle fiyatlamaların zorlaşmaya devam ettiğini söyledi.

Dün açıklamalarda bulunan Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, "Veriler enflasyonun artmadığını gösteriyor ve ben politika faizinde daha fazla artışın muhtemelen gereksiz olduğuna inanıyorum." ifadesini kullandı.

Para politikası duruşunun gevşetilmesini rahatlıkla destekleyebilmesi için birkaç ay daha iyi enflasyon verileri görmesi gerektiğini belirten Waller, veriler güvence verirse bu yılın sonunda faiz indirimini düşünebileceklerini bildirdi.

Fed'in Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michael Barr, enflasyonla ilgili hala yapacak işleri olduğunu ifade ederek, düşünülenden daha uzun süre para politikasını sıkı tutmak gerekeceğini kaydetti.

Ayrıca dün açıklanan Fed'in "ABD Hanehalkı Ekonomik Refahı" raporu, yüksek fiyatların çoğu hane için sorun olmayı sürdürmesi ve iş gücü piyasasının güçlü kalmaya devam etmesi nedeniyle geçen yıl mali refahın 2022'ye göre neredeyse hiç değişmediğini ortaya koydu.

Analistler, bugün açıklanacak Fed'in toplantı tutanaklarından alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini dile getirerek, söz konusu tutanaklar öncesinde para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in yüzde 65 ihtimalle eylülde ilk faiz indirimine gideceğinin öngörüldüğünü vurguladı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de 2. el konut satışları ve Fed Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 104 ve 103 seviyelerinin destek, 105 ve 106'nın direnç olarak öne çıktığını kaydetti.