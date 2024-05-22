Dışişleri: Bazı Avrupa ülkelerinin Filistin'i tanıma kararından memnuniyet duyuyoruz
Dışişleri Bakanlığı bazı Avrupa ülkelerinin Filistin'i tanıması kararlarına ilişkin, "İspanya, İrlanda ve Norveç'in, Filistin Devleti'ni tanıyacaklarını açıklamalarından büyük memnuniyet duyuyoruz. Filistin'in tanınması, uluslararası hukukun, adaletin ve vicdanın gereğidir" açıklamasını yaptı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Mayıs 2024 11:03, Son Güncelleme : 22 Mayıs 2024 11:04
Dışişleri Bakanlığı'dan bazı Avrupa ülkelerinin Filistin Devleti'ni tanıyacakları yönündeki açıklamalarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İspanya, İrlanda ve Norveç'in, Filistin Devleti'ni tanıyacaklarını açıklamalarından büyük memnuniyet duyuyoruz. Filistin'in tanınması, uluslararası hukukun, adaletin ve vicdanın gereğidir. İşgal altındaki Filistin halkının gasbedilen haklarının geri alınması ve Filistin'in uluslararası camiada hak ettiği statüye kavuşabilmesi bakımından son derece önemli bir adımdır.
Türkiye olarak, daha fazla sayıda ülkenin Filistin'i tanıması yönünde çaba harcamayı sürdüreceğiz.