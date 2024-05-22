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Erden Timur'dan şampiyonluk açıklaması

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur ile sarı-kırmızılı futbol takımının teknik direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşacaklarına olan inançlarını dile getirdi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Mayıs 2024 11:35, Son Güncelleme : 22 Mayıs 2024 11:38
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Erden Timur'dan şampiyonluk açıklaması

Kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılandan videoda Erden Timur ve Okan Buruk sarı-kırmızılı camiaya mesaj verdi.

Timur, camia olarak kenetlenmeleri gerektiğini belirterek, "

Nice şampiyonluklar yaşamış, kupalar kazanmış büyük Galatasaray taraftarı, büyük Galatasaray camiası. Geldik son dakikaya. Hepimiz, tüm motivasyonumuzla kenetlenerek, tüm zerrelerimize kadar hissederek, şampiyonluk yolundaki son dakikada sadece sahadaki 11 aslanımız, kenardaki aslanlarımız, Okan hocamızla değil, 35 milyon Galatasaray taraftarıyla mücadele vereceğiz. Bu kararlılık, azim ve inanmışlıkla yapamayacağımız şey yok. 2023'te Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında 23. şampiyonluğumuzu kazanmıştık. İnşallah 2024'te de 24. şampiyonluğumuzu hep birlikte kutlayacağız." ifa

delerini kullandı.

Okan Buruk ise taraftara mesajında

"Büyük Galatasaray ailesi. Bayrakları hazırlayın. Tarih yine Galatasaray'ı yazacak, mayıslar yine bizim olacak."diye konuştu.

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