Üreticiler büyükbaş süt hayvancılığında kredi limitlerinden memnun

Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Keskin, yaptığı değerlendirmede, kredi limitlerinin yükseltilmesine ilişkin açıklamanın "Dünya Çiftçiler Günü"nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldığını hatırlattı.

Ziraat Bankası ile 13 Aralık 2022'de büyükbaş süt hayvancılığıyla ilgili "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi"nin protokolünü imzaladıklarını ifade eden Keskin, bu kapsamda kredi limitlerinin 1 milyon liradan 1,5 milyon liraya çıkarılmasının önemini vurguladı.

Keskin, son zamanlarda hayvan fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle limitin üreticiler için yetersiz kaldığına işaret ederek, "1,5 milyon liraya çıkmasıyla birlikte üreticilerimiz rahatladılar. Kredi kullanarak hayvan alacak üreticilerimiz bunu çok olumlu karşıladı. Üreticilerin yanında küçük aile işletmeleri için de çok önemli bir müjde." diye konuştu.

Keskin, üreticilerin yeniden hayvan sayılarını artırmayı istediklerini de dile getirdi.

"Süt fiyatları sürdürülebilir rakamlarda tutulmalı"

Üreticiler ve işletmeciler için şu anki kredi limitlerinin yeterli olduğunu ifade eden Keskin, şunları kaydetti:

"Krediler verildikten sonra süt fiyatları sürdürülebilir rakamlarda tutulmalı. Bunun altı doldurulmazsa, geçmişte yaşadığımız sıkıntılar meydana gelir, süt fiyatları düşer, bu durumda hayvanlar yine kesime gider. Bunun sonucunda insanlar yeniden kısır döngü içerisine girerler. Burada yapılan özellikle aile işletmeleri açısından çok doğru bir şey. Bu rakamlar sürdürülebilir olduğu sürece, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı gibi, 1 veya 2 yıl içerisinde hayvan ithalatı biter."

Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan vermişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sürdürülebilir Tarım ve Tarımda Markalaşma" temasıyla düzenlenen Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması'nda artırılan kredi limitlerine ilişkin şunları kaydetmişti;

Ziraat Bankamız yeni müjdelerle sektöre verdiği desteği artırıyor. Küçük ekipman kredisi limitini 150 bin liradan 250 bin liraya çıkarıyoruz. Küçükbaş hayvan üreticilerimize işlerini büyütmeleri, hayvan sayılarını çoğaltmaları, atıl işletme kapasitelerini üretime kazandırmaları amacıyla verilen kredinin limitini de 400 bin liradan 600 bin liraya getiriyoruz. Büyükbaş süt hayvancılığı ile iştigal eden üreticilerimiz için bu rakamı 1 milyon liradan 1,5 milyon liraya yükseltiyoruz. Her zaman söylüyorum gençlerimiz bizim geleceğimiz.

Gençlerin tarım alanında iş ve işletme sahibi olmalarını teşvik ediyoruz. Ülkemizdeki genç nüfusa tarım dahil ne kadar fazla alternatif iş kolu oluşturabilirsek ekonomimiz için o kadar güzel olacaktır. Genç çiftçi kredisinin limitini 1,5 milyon liradan 2,5 milyon liraya artırıyoruz. Kadın çiftçi kredisi limitini de aynı şekilde 1,5 milyon liradan 2,5 milyon liraya yükseltiyoruz. Ziraat Bankamızın bu müjdeli haberlerinin de çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu kredilerin katkısıyla tarım sektörümüz geliştikçe inşallah Türkiye daha müreffeh, milletimiz daha huzurlu, geleceğimiz daha aydınlık daha güvenli olacaktır. Bu imkanların sağlanmasında emeği geçen herkesi tekrar tebrik ediyorum.