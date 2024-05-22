Burdur'da kamyonetle çarpışan motosikletteki 2 çocuk öldü

Bakan Şimşek: Borsa bir oyun alanı değil
Bakan Şimşek: Borsa bir oyun alanı değil
Türkiye'nin En Çok Tercih Edilen Mesane Pedi %25 İndirimli!
Türkiye'nin En Çok Tercih Edilen Mesane Pedi %25 İndirimli!
Sponsorlu İçerik
THY: İBB, tarifeli uçakla gitmedi! Uçak kiraladı
THY: İBB, tarifeli uçakla gitmedi! Uçak kiraladı
Bakan Şimşek: Enflasyon sene sonunda 30'lu rakama inecek
Bakan Şimşek: Enflasyon sene sonunda 30'lu rakama inecek
Müdürün bahçede beslediği köpekler öğrenciye saldırdı
Müdürün bahçede beslediği köpekler öğrenciye saldırdı
İspanya 28 Mayıs'ta Filistin devletini resmen tanıyacak
İspanya 28 Mayıs'ta Filistin devletini resmen tanıyacak
Müdürlerin 'mülakatlarda akraba kayırma' iddiasına inceleme
Müdürlerin 'mülakatlarda akraba kayırma' iddiasına inceleme
İYİ Parti'den istifa etmişti: Yeni parti kuruyor!
İYİ Parti'den istifa etmişti: Yeni parti kuruyor!
'Tarım Cebimde' ile 3 adımda kurbanlık sorgulama
'Tarım Cebimde' ile 3 adımda kurbanlık sorgulama
Hastanelerde yeni dönemin startı bugün veriliyor
Hastanelerde yeni dönemin startı bugün veriliyor
Meclis'te tasarruf dönemi!
Meclis'te tasarruf dönemi!
Sıkışan piyasa takasa sarıldı!
Sıkışan piyasa takasa sarıldı!
Fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarını içeren kanun teklifi TBMM'de
Fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarını içeren kanun teklifi TBMM'de
Başıboş köpeklerle ilgili ürküten rapor!
Başıboş köpeklerle ilgili ürküten rapor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: Seferberlik hali değişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: Seferberlik hali değişti
Hakimler ve Savcılar Kurulu Atama Kararı Yayımlandı
Hakimler ve Savcılar Kurulu Atama Kararı Yayımlandı
'Eğer deprem olursa Marmara bölgesi çöker, Türkiye diz çöker'
'Eğer deprem olursa Marmara bölgesi çöker, Türkiye diz çöker'
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gözaltı
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gözaltı
YÖK'ten onay geldi: Uluslararası çift diploma için anlaşıldı
YÖK'ten onay geldi: Uluslararası çift diploma için anlaşıldı
ÇAYKUR'dan yaş çay alımı ve kontenjan uygulaması açıklaması
ÇAYKUR'dan yaş çay alımı ve kontenjan uygulaması açıklaması
Öğretmenlerin haziran mesleki çalışma başvuruları başladı
Öğretmenlerin haziran mesleki çalışma başvuruları başladı
Üst düzey polisleri ilgilendiren rapor başsavcılığa teslim edildi
Üst düzey polisleri ilgilendiren rapor başsavcılığa teslim edildi
MEB, YKS için çevrim içi deneme sınavı yapacak
MEB, YKS için çevrim içi deneme sınavı yapacak
Borsa kapanış rekorunu tazeledi
Borsa kapanış rekorunu tazeledi
Aynı doktor iki şüpheli benzer hemşire ölüm
Aynı doktor iki şüpheli benzer hemşire ölüm
Deprem yardımını hesabına geçiren eski kaymakama 160 yıl istendi
Deprem yardımını hesabına geçiren eski kaymakama 160 yıl istendi
Selçuk Bayraktar anlattı: AKINCI, Reisi'nin helikopterini nasıl buldu?
Selçuk Bayraktar anlattı: AKINCI, Reisi'nin helikopterini nasıl buldu?
Kocaeli'de 4,5 milyon liralık ek ders yolsuzluğu iddiası
Kocaeli'de 4,5 milyon liralık ek ders yolsuzluğu iddiası
Dilan Polat tahliye olacak mı? Muayene edildi, rapor bekleniyor
Dilan Polat tahliye olacak mı? Muayene edildi, rapor bekleniyor
Kamuda servis kaldırıyorlar... 'Yargıya taşıyacağız'
Kamuda servis kaldırıyorlar... 'Yargıya taşıyacağız'
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Burdur'da kamyonetle çarpışan motosikletteki 2 çocuk öldü

Burdur'un Bucak ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletteki 2 çocuk hayatını kaybetti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Mayıs 2024 12:15, Son Güncelleme : 22 Mayıs 2024 12:03
Yazdır
Burdur'da kamyonetle çarpışan motosikletteki 2 çocuk öldü

Y.D. (40) idaresindeki 15 ACG 125 plakalı kamyonet, 18 Mayıs'da Onaç Mahallesi Mustafa Özkan Caddesi kavşağında, Mehmet Sefa Sayın'ın (13) kullandığı 15 EE 853 plakalı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Sayın ile motosiklette bulunan Bayram Sezgin (13), Antalya'daki hastanelere kaldırıldı.

Kamyonet sürücüsü Y.D. gözaltına alındı.

Motosiklet sürücüsü Sayın, kazadan bir gün sonra müdahaleye rağmen kurtarılamazken, Sezgin ise tedavi gördüğü hastanede 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci de sosyal medya hesaplarından Bucak Barbaros Ortaokulu öğrencileri Mehmet Sefa Sayın ve Bayram Sezgin'in vefat haberini derin üzüntüyle öğrendiğini belirterek, "Öğrencilerimize Allahtan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı dilerim." ifadelerini paylaştı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber