Togg'a özel finansman desteğinde süre uzatıldı
Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un T10X modeline özel 800 bin liralık kredi kampanyasının süresi uzatıldı. Kampanya, 26 Mayıs Pazar günü sonuna kadar devam edecek.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Mayıs 2024 12:38, Son Güncelleme : 22 Mayıs 2024 12:38
Togg'un finansman desteğinin tarihine ilişkin sosyal medya üzerinde açıklama yapıldı.
Kredi kampanyasının uzatıldığı belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Yoğun isteğiniz üzerine, sadece T10X V1 Uzun Menzil seçeneğinde geçerli olmak üzere finansman desteğimizi uzatıyoruz. Hemen Trumore uygulamasını indirin, 26 Mayıs Pazar gün sonuna kadar siparişinizi oluşturun; kurasız, hızlı teslimatla T10X'e sahip olun."