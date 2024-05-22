Ev işçilerine sosyal güvence talebi

NTV'den Sibel Can'ın haberine göre Temizlik işçiliği, bahçıvanlık, hasta bakıcılığı gibi işlerde çalışan Ev ve bakım işçilerine sosyal güvence istiyor. Sahadaki talebi Hak-İş gündeme taşıdı.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Biz bunların bir mevzuat temeline oturtulması ve bu sistem üzerinden de kayıtdışı çalışan yaklaşık 1 milyona yakın ev işçilerini ve bakım işçilerinin sosyal güvenlik kapsamına, iş kanunu kapsamına alınıp sendikalarda mücadele etmelerini hedefliyoruz." dedi.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, çalışmanın kayıtdışılığın önüne geçmek için önemli bir adım olacağını söyledi.

Arslan, "Ev işçilerinin sorununu çözmek aslında kamu için de devlet için de önemli bir avantaj elde ediyor. biz ev işilerinin SGK kapsamına alırsak SGK'nın prim miktarı artacak. İş kanunu kapsamına alırsak vergi ve sigorta primleri ödeyerek Türkiye'nin kayıtdışı bir kesimini de kayıt altına alacağız." dedi.

Özellikle iş ssağlığı ve güvenliğinde ciddi sorunlar yaşandığını belirten Arslan, "Çalışma koşulları evin yetkilisine bırakılmamalı hukuki güvence altında olmalı" mesajı verdi.