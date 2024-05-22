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Kavgayı ayırmak isterken kalbinden vurulan Yusuf öldü

ELAZIĞ'da komşu aileler arasında çıkan kavgayı ayırmak isterken tabanca ile kalbinden vurulan Yusuf Çaça (23), hayatını kaybetti.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 22 Mayıs 2024 15:41, Son Güncelleme : 22 Mayıs 2024 15:57
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Kavgayı ayırmak isterken kalbinden vurulan Yusuf öldü

Olay, dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Yenice köyünde meydana geldi. Köy içinde hızlı araç kullanılması nedeniyle komşu aileler arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgayı ayırmak isteyen Yusuf Çaça, tarafların ateşlediği tabancalardan çıkan kurşunlardan birinin kalbine isabet etmesiyle yere düştü. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çaça'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, otopsi için Fethi Sekin Şehir Hastanesi morguna götürüldü. 1 şüpheli gözaltına alınırken, olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

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