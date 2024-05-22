Gazze'de can kaybı 35 bin 709'a çıktı

Ömer Çelik'ten başıboş köpek düzenlemesine dair açıklama
Ömer Çelik'ten başıboş köpek düzenlemesine dair açıklama
Türkiye'nin En Çok Tercih Edilen Mesane Pedi %25 İndirimli!
Türkiye'nin En Çok Tercih Edilen Mesane Pedi %25 İndirimli!
Sponsorlu İçerik
Kamu-Sen tasarruf genelgesini yargıya taşıdı
Kamu-Sen tasarruf genelgesini yargıya taşıdı
Kadınlar tuvaletinde kapı altından fotoğraf çeken polis açığa alındı
Kadınlar tuvaletinde kapı altından fotoğraf çeken polis açığa alındı
Ev işçilerine sosyal güvence talebi
Ev işçilerine sosyal güvence talebi
Meclis'te tasarruf dönemi!
Meclis'te tasarruf dönemi!
Kırmızı bültenle aranan Barış Boyun İtalya'da yakalandı
Kırmızı bültenle aranan Barış Boyun İtalya'da yakalandı
Norveç Filistin devletini tanıyacak
Norveç Filistin devletini tanıyacak
Bakan Şimşek: Borsa bir oyun alanı değil
Bakan Şimşek: Borsa bir oyun alanı değil
THY: İBB, tarifeli uçakla gitmedi! Uçak kiraladı
THY: İBB, tarifeli uçakla gitmedi! Uçak kiraladı
Bakan Şimşek: Enflasyon sene sonunda 30'lu rakama inecek
Bakan Şimşek: Enflasyon sene sonunda 30'lu rakama inecek
Müdürün bahçede beslediği köpekler öğrenciye saldırdı
Müdürün bahçede beslediği köpekler öğrenciye saldırdı
İspanya 28 Mayıs'ta Filistin devletini resmen tanıyacak
İspanya 28 Mayıs'ta Filistin devletini resmen tanıyacak
Müdürlerin 'mülakatlarda akraba kayırma' iddiasına inceleme
Müdürlerin 'mülakatlarda akraba kayırma' iddiasına inceleme
İYİ Parti'den istifa etmişti: Yeni parti kuruyor!
İYİ Parti'den istifa etmişti: Yeni parti kuruyor!
'Tarım Cebimde' ile 3 adımda kurbanlık sorgulama
'Tarım Cebimde' ile 3 adımda kurbanlık sorgulama
Hastanelerde yeni dönemin startı bugün veriliyor
Hastanelerde yeni dönemin startı bugün veriliyor
Sıkışan piyasa takasa sarıldı!
Sıkışan piyasa takasa sarıldı!
Fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarını içeren kanun teklifi TBMM'de
Fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarını içeren kanun teklifi TBMM'de
Başıboş köpeklerle ilgili ürküten rapor!
Başıboş köpeklerle ilgili ürküten rapor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: Seferberlik hali değişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: Seferberlik hali değişti
Hakimler ve Savcılar Kurulu Atama Kararı Yayımlandı
Hakimler ve Savcılar Kurulu Atama Kararı Yayımlandı
'Eğer deprem olursa Marmara bölgesi çöker, Türkiye diz çöker'
'Eğer deprem olursa Marmara bölgesi çöker, Türkiye diz çöker'
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gözaltı
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gözaltı
YÖK'ten onay geldi: Uluslararası çift diploma için anlaşıldı
YÖK'ten onay geldi: Uluslararası çift diploma için anlaşıldı
ÇAYKUR'dan yaş çay alımı ve kontenjan uygulaması açıklaması
ÇAYKUR'dan yaş çay alımı ve kontenjan uygulaması açıklaması
Öğretmenlerin haziran mesleki çalışma başvuruları başladı
Öğretmenlerin haziran mesleki çalışma başvuruları başladı
Üst düzey polisleri ilgilendiren rapor başsavcılığa teslim edildi
Üst düzey polisleri ilgilendiren rapor başsavcılığa teslim edildi
MEB, YKS için çevrim içi deneme sınavı yapacak
MEB, YKS için çevrim içi deneme sınavı yapacak
Borsa kapanış rekorunu tazeledi
Borsa kapanış rekorunu tazeledi
Ana sayfaHaberler Dünya

Gazze'de can kaybı 35 bin 709'a çıktı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 62 artarak 35 bin 709'a yükseldi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Mayıs 2024 16:04, Son Güncelleme : 22 Mayıs 2024 16:05
Yazdır
Gazze'de can kaybı 35 bin 709'a çıktı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 229 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda "6 katliam" gerçekleştirdiği ve bu saldırılarda 62 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği, 138 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 35 bin 709'a, yaralı sayısının 79 bin 990'a yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber