Kudüs'te öldürülen Hasan Saklanan'ın naaşı teslim alındı

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Kudüs Eski Şehir'de 30 Nisan tarihinde İsrail polisi tarafından vurularak öldürülen Hasan Saklanan'ın naaşı, adli soruşturmanın tamamlanmasının ardından bu sabah Tel Aviv Büyükelçiliğince teslim alındı. Saklanan'ın cenazesi, yarın sabaha karşı (23 Mayıs) havayoluyla Ürdün üzerinden Türkiye'ye getirilecek.

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