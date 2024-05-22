Bakan Uraloğlu: Kalkınma Yolu ile bütün Avrupa'ya ulaşacağız
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Uluslararası Ulaştırma Forumu 2024 açılış oturumunda konuştu.
Bakan Uraloğlu, Basra Körfezi'nden Irak üzerinden
Türkiye'ye oradan bütün Avrupa'ya ulaşabilecek bir Kalkınma Yolu Koridoru üzerinde
çalıştıklarını belirterek, "Kızıl Deniz'de yaşanan sıkıntılardan dolayı da mutlaka
alternatiflerimizin olması gerektiğini düşünüyoruz. Geçtiğimiz ayda dörtlü mutabakat
metni imzalayarak bütün dünya kamuoyuna da bunu bildirdik. Biz de bunları hızlıca
geliştirerek hem ülkemizin ihtiyaçlarını karşılamak hem de yakın coğrafyamızda
ki ülkelerle işbirliği yapmamız gerekir." dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Almanya'nın Leipzig kentinde
gerçekleştirilen Uluslararası Ulaştırma Forumu 2024 (ITF) Zirvesi'ne katıldı.
"Ulaştırma İçin Sürdürülebilir Bir Gelecek Kısa Vadeli Hedeflerden Uzun Vadeli
Stratejik Yönetişime" temasıyla toplanan zirvenin açılış oturumunda konuşan
Bakan Uraloğlu; "Ülkemiz, gerçekten dünyada stratejik bir konumda bulunuyor.
Ticaretin ve hareketliliğin doğu-batı ekseninde olduğunu geçmişte de bugün de
görüyoruz. Ancak son zamanlarda kuzey-güney ilişkilerinin bu sürece dahil olduğunu
gözlemliyoruz. Dünyada bizim coğrafyamız, Asya ve Avrupa'da kuzey, güney ve
orta koridorları içeriyor. Ülkemiz de orta koridorda bulunan ülkelerden bir
tanesi. Bu anlamda bu orta koridorun daha da geliştirilmesi, hepimiz için kıymetli
olan zaman ve net sıfır emisyon yaklaşımını destekliyor. 2053 Paris Anlaşması'na
biz de taraf olduk ve bu yönde çalışmalarımızı yürütüyoruz." dedi.
- Sadece yeşil enerji değil esasında enerjinin de yeşil kaynaktan sağlanması
noktasında gayret gösteriyoruz"
Özellikle demiryolları konusunda son zamanlarda çok ciddi yatırımlar yaptıklarını
ve yapmaya da devam ettiklerini vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Bizim ülkemizden
ya da bizim ülkemiz üzerinden yapılacak olan her türlü taşımanın bu çerçevede
çevreci bir yaklaşımla mutlaka yapılması gerektiği noktasında birçok çalışma
yapıyoruz. Kullanılan araçların sadece yeşil enerji değil esasında enerjinin
de yeşil kaynaktan sağlanması noktasında gayret gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.
Ortadoğu bölgesinden Basra Körfezinden ve özellikle Kızıl Deniz'de yaşanan
sıkıntılardan dolayı da mutlaka alternatiflerin olması gerektiğini belirten
Uraloğlu sözlerini şöyle sürdürdü:
"Biz de Basra Körfezi'nden Irak üzerinden Türkiye'ye oradan bütün Avrupa'ya ulaşabilecek bir Kalkınma Yolu Koridoru üzerinde çalışıyoruz ve geçtiğimiz ayda dörtlü mutabakat metni imzalayarak bütün dünya kamuoyuna da bunu bildirdik. Biz de bunları hızlıca geliştirerek hem ülkemizin ihtiyaçlarını karşılamak hem de yakın coğrafyamızda ki ülkelerle işbirliği yapmamız gerekir. Son olarak şunu söylemek isterim bir atasözü var; 'Herkes kapısının önünü süpürmeli' ama artık bunun çok geçerli olduğunu düşünmüyorum. Birimiz kapımızın önünü süpürdüğümüzde komşumuz süpürmemişse sıkıntı var demektir. O zaman bu toplantılar tam da bu manada hizmet edecek toplantılardır diye düşünüyorum ve ben ITF'ye bu toplantısından dolayı teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."