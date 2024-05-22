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AK Parti'de ikinci istifa: Adıyaman İl Başkanı da affını istedi

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Emrah Erkan Bulucu, AK Parti Genel Merkezinden affını isteyerek istifa ettiğini duyurdu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 22 Mayıs 2024 17:32, Son Güncelleme : 22 Mayıs 2024 17:34
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AK Parti'de ikinci istifa: Adıyaman İl Başkanı da affını istedi

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Emrah Erkan Bulucu bir basın açıklaması yaparak görevinden istifa ettiğini söyledi.

Yaklaşık 15 yıldır AK Partini çeşitli kademelerinde görev yaptığını son olarak 1.5 yıldır da Adıyaman İl Başkanlığını yürüten Başkan Bulucu, "Büyük bir onur ve şerefle yürüttüğüm Adıyaman İl Başkanlığı görevini bugün itibariyle sonlandırmış bulunmaktayım. Bizde görev istenmez verilir. Bugüne kadar teşkilatta hangi görevde bulunduysam, tüm bu görevleri bir dava şuuruyla Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a olan özel sevgi muhabbetimizle en iyisini yapma gayretinde olduk. İl Başkanlığı görevini üstelendiğim süreçte herkesin de malumu olduğu üzere Adıyaman'ımız 6. Şubat felaketinden çıkmıştı. Görev tevdi edildikten sonra sorumluğumuz ne derece önemli ve hassasiyet istediğinin farkındaydık. Bu süreci dinamik bir şekilde yürütmek ve teşkilatımızı yeniden ayağa kaldırmak için yoğun bir gayretle o mobilazisayonu çok kısa süre içerisinde sağlayarak teşkilat olarak 14 Mayıs seçimlerine hazır hale geldik. Saha çalışmalarımızda tek gündem maddemiz deprem ve depremzedelerimizin sorun ve sıkıntılarına odaklanmaktı. Malum olduğu üzere halkımızın bizlere olan güveni ve teveccühü ile 14 Mayıs'ta büyük bir zafer kazandık. Adıyaman Merkez olmak üzere tüm ilçelerimizde AK Parti birinci parti olarak çıktı. Aynı şekilde Sincik, Samsat, Gerger ve Kahta ilçemiz Türkiye genelinde şampiyon ilçeler arasına girdi. Bu gururu hep birlikte yaşamanın bahtiyarlığını yaşadık. Yine 28 Mayıs'ta tekrarlanan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de, büyük bir zaferle çıkmanın onurunu yaşadık. Yukarıda belirttiğimiz gibi bu kısa zaman dilimi içerisinde çok dinamik bir süreci yaşadık. Bir yandan vatandaşlarımızın, depremzedelerimizin sorunlarının çözülmesi için gayret sarf ederken diğer yandan mahalli idareler seçimleri için hazırlıklarımızı noksansız bir şekilde tamamladık. Adıyaman ilimiz genelinde özellikle ilçeler bazında büyük bir başarı söz konusu olsa da merkez ilçede hiç beklemediğimiz bir sonuçla karşı karşıya kalmamız bizleri derinden etkiledi. Milletimizin verdiği karar demokrasiye inanan bir hareket olarak başımızın tacıdır. Bundan sonraki sürecin daha sağlıklı yürütülebilmesi için Partimizin bir neferi olarak, Genel Merkezimizden şerefle yürüttüğüm il başkanlığı görevinden affımı istirham ettim. Elbette bu bizim için bir son değildir. Aksine bir başlangıçtır. Allah'ın izniyle bundan önce olduğu gibi bundan sonra da AK Davamız için ve Sayın Cumhurbaşkanımız için mesai mefhumu gözetmen davamıza sahip çıkacak ve her daim Dünya liderimizin yanında saf tutmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle bugüne kadar dualarıyla bizlere desteklerini esirgemeyen kıymetli hemşehrilerimize sonsuz şükranlarımı sunuyorum" dedi.

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