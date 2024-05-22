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Sosyal Medya Platformu 'X' Türkiye'ye temsilci atadı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: Sosyal Medya Platformu "X" Türkiye'ye temsilci atadı, ilgili şirket kuruldu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Mayıs 2024 18:47, Son Güncelleme : 22 Mayıs 2024 19:49
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, X sosyal medya platformunun artık İstanbul merkezli temsilciliğiyle Türkiye'de faaliyetlerini sürdüreceğini duyurdu.

Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğü sonucu sosyal medya platformu X'in Türkiye'de temsilciliğinin kurulduğunu belirterek, "X, artık İstanbul merkezli temsilciliği ile Türkiye'de faaliyetlerini sürdürecek." ifadesini kullandı.

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