Tasarruf Tedbirleri Bilgi Sistemi hayata geçiyor!

Yazıda, kamu kurumlarının TTBS'ye veri ve rapor girişlerinin 28/06/2024 tarihine kadar tamamlanması istendi.

Bakan Mehmet Şimşek imzalı 22/05/2024 tarihli yazıda; "kamuda tasarraf tedbirlerinin uygulanması süreçlerinin bütünleşik bir anlayışla izlenmesi, değerlendirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması amacıyla Bakanlığımızca Tasarruf Tedbirleri Bilgi Sistemi geliştirilmiş ve kullanıma açılmıştır." denildi.

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