Tasarruf Tedbirleri Bilgi Sistemi hayata geçiyor!
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Tasarruf Tedbirleri Bilgi Sistemine dair yazıyı ilgili birimlere gönderdi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Mayıs 2024 19:05, Son Güncelleme : 22 Mayıs 2024 19:06
Bakan Mehmet Şimşek imzalı 22/05/2024 tarihli yazıda; "kamuda tasarraf tedbirlerinin uygulanması süreçlerinin bütünleşik bir anlayışla izlenmesi, değerlendirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması amacıyla Bakanlığımızca Tasarruf Tedbirleri Bilgi Sistemi geliştirilmiş ve kullanıma açılmıştır." denildi.
Yazıda, kamu kurumlarının TTBS'ye veri ve rapor girişlerinin 28/06/2024 tarihine kadar tamamlanması istendi.