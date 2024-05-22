Sahte savcılara 120 gram altın ile evini kaptırdı

Sahipsiz hayvanlara ilişkin 4 bakanlığın yaptığı çalışma tamamlandı
Sahipsiz hayvanlara ilişkin 4 bakanlığın yaptığı çalışma tamamlandı
Türkiye'nin En Çok Tercih Edilen Mesane Pedi %25 İndirimli!
Türkiye'nin En Çok Tercih Edilen Mesane Pedi %25 İndirimli!
Sponsorlu İçerik
RTÜK Başkanı: Gündüz kuşağı programları ile ilgili son raddedeyiz
RTÜK Başkanı: Gündüz kuşağı programları ile ilgili son raddedeyiz
Tasarruf Tedbirleri Bilgi Sistemi hayata geçiyor!
Tasarruf Tedbirleri Bilgi Sistemi hayata geçiyor!
Sosyal Medya Platformu 'X' Türkiye'ye temsilci atadı
Sosyal Medya Platformu 'X' Türkiye'ye temsilci atadı
Borsadan tüm zamanların en yüksek kapanışı
Borsadan tüm zamanların en yüksek kapanışı
Valilikten kadınlar tuvaletinde fotoğraf çeken polise dair açıklama
Valilikten kadınlar tuvaletinde fotoğraf çeken polise dair açıklama
Öğrencilere istismarda bulunduğu iddia edilen öğretmen gözaltında
Öğrencilere istismarda bulunduğu iddia edilen öğretmen gözaltında
Erdoğan'dan Ak Partililere 'Cumhur İttifakı' talimatı
Erdoğan'dan Ak Partililere 'Cumhur İttifakı' talimatı
Kamu-Sen tasarruf genelgesini yargıya taşıdı
Kamu-Sen tasarruf genelgesini yargıya taşıdı
Ev işçilerine sosyal güvence talebi
Ev işçilerine sosyal güvence talebi
Meclis'te tasarruf dönemi!
Meclis'te tasarruf dönemi!
Kırmızı bültenle aranan Barış Boyun İtalya'da yakalandı
Kırmızı bültenle aranan Barış Boyun İtalya'da yakalandı
Norveç Filistin devletini tanıyacak
Norveç Filistin devletini tanıyacak
Bakan Şimşek: Borsa bir oyun alanı değil
Bakan Şimşek: Borsa bir oyun alanı değil
THY: İBB, tarifeli uçakla gitmedi! Uçak kiraladı
THY: İBB, tarifeli uçakla gitmedi! Uçak kiraladı
Bakan Şimşek: Enflasyon sene sonunda 30'lu rakama inecek
Bakan Şimşek: Enflasyon sene sonunda 30'lu rakama inecek
Müdürün bahçede beslediği köpekler öğrenciye saldırdı
Müdürün bahçede beslediği köpekler öğrenciye saldırdı
İspanya 28 Mayıs'ta Filistin devletini resmen tanıyacak
İspanya 28 Mayıs'ta Filistin devletini resmen tanıyacak
Müdürlerin 'mülakatlarda akraba kayırma' iddiasına inceleme
Müdürlerin 'mülakatlarda akraba kayırma' iddiasına inceleme
İYİ Parti'den istifa etmişti: Yeni parti kuruyor!
İYİ Parti'den istifa etmişti: Yeni parti kuruyor!
'Tarım Cebimde' ile 3 adımda kurbanlık sorgulama
'Tarım Cebimde' ile 3 adımda kurbanlık sorgulama
Hastanelerde yeni dönemin startı bugün veriliyor
Hastanelerde yeni dönemin startı bugün veriliyor
Sıkışan piyasa takasa sarıldı!
Sıkışan piyasa takasa sarıldı!
Başıboş köpeklerle ilgili ürküten rapor!
Başıboş köpeklerle ilgili ürküten rapor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: Seferberlik hali değişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: Seferberlik hali değişti
Hakimler ve Savcılar Kurulu Atama Kararı Yayımlandı
Hakimler ve Savcılar Kurulu Atama Kararı Yayımlandı
'Eğer deprem olursa Marmara bölgesi çöker, Türkiye diz çöker'
'Eğer deprem olursa Marmara bölgesi çöker, Türkiye diz çöker'
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gözaltı
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gözaltı
YÖK'ten onay geldi: Uluslararası çift diploma için anlaşıldı
YÖK'ten onay geldi: Uluslararası çift diploma için anlaşıldı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Sahte savcılara 120 gram altın ile evini kaptırdı

ADANA'nın Kozan ilçesinde Dilber Berkbasan (58), kendisini 'savcı' olarak tanıtan, kuyumcu soygununa karıştıklarını ve gizli bir soruşturma yürüttüklerini söyleyen dolandırıcılara, 120 gram altınını kaptırdı. Berkbasan, dolandırıcıların yönlendirmesiyle evini de 2 milyon 250 bin TL'ye satıp, parayı kuyumcuda altına çevirdi. Dolandırıcılar, fiziksel olarak kuyumcudaki altınları da aldı. Tüm birikimlerini ve evini kaybeden Berkbasan, suçluların yakalanmasını istedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 22 Mayıs 2024 19:55, Son Güncelleme : 22 Mayıs 2024 20:15
Yazdır
Sahte savcılara 120 gram altın ile evini kaptırdı

Kozan ilçesinde Türkeli Mahallesi'nde Dilber Berkbasan'a 10 Mayıs gecesi cep telefonuyla ulaşan dolandırıcılar, kendilerini 'savcı' olarak tanıttı. Adana'da bir kuyumcunun soyulduğunu, bu soygunda kimliklerinin olay yerinde bulunduğunu, soyguna isimlerinin karıştığını, suçtan aklanmaları için kendilerine yardımcı olacağını söyleyen dolandırıcılar, korkuya kapılan Berkbasan'dan hiçbir görüşme yapmamasını istedi. Gaziantep'te oğlunun öğretmen olduğu bilgisini paylaşan dolandırıcılar, Berkbasan'ı söylediklerini yapmaması halinde oğlunun işinden, kendisinin de canından olacağı yönünde tehditlerde bulundu. 10 gün boyunca sürekli telefonla kontrol altında tutulan Berkbasan, durumu evdeki çocuklarıyla paylaştı. Dolandırıcılar, bu kez de Berkbasan'ın çocuklarıyla telefonda konuşup, kendilerine inandırdı. Berkbasan'ın çocuklarını da yönlendirmeye başlayan dolandırıcılar, anne Berkbasan'dan evlerindeki 120 gram altını söyledikleri yere getirmelerini istedi. Anne Berkbasan, evdeki oğluyla altınları Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarında tarif edilen boş araziye gönderdi. Dolandırıcılar, boş araziye bırakılan altınları aldı.

PARANIN ÜZERİNE EVİ DE SATTIRDILAR

Dolandırıcılar, bu kez de bu soygun nedeniyle evlerinin satışının yapılması gerektiğini, soruşturma sonrası kendilerinde toplanan paraların iade edileceğini belirtti. Bunun üzerine anne Berkbasan, ilçedeki bir emlakçıyı eve çağırdı. Emlakçı, evi 2 milyon 250 bin TL'ye ilana koydu. Eve kısa sürede alıcı çıktı. Berkbasan, tapuya gidip, satışı gerçekleştirdi. Daha sonra para dolandırıcıların yönlendirmesiyle kuyumcuda altına çevrildi. Dolandırıcılar, Berkbasan ailesinden altınları kuyumcuda emanet olarak bırakmalarını istedi. Daha sonra kuyumcudaki altınları, dolandırıcılık şebekesinden bir kişi gelip, fiziksel olarak teslim aldı.

'EVİMİ KURTARIN'

Dilber Berkbasan, 17 yıllık emeğinin gittiğini belirterek, "Evdeki oğlum işsiz. Beni Gaziantep'teki öğretmen oğlumla korkuttular. Ben evladımdan korktum. Ekmek almaya giderken dolandırıcılardan izin aldık. Telefonu hiç kapattırmadılar. Kaç gündür evin içerisinde ağlıyoruz. Sabah 'Günaydın, bir kişi daha yakaladık, gözün aydın' diyorlar. 'Yakalanmayan 2 kişi kaldı, onu da tapuda yakalayacağız, sen imza atmazsan nasıl yakalayalım' dediler. 400 metre arsam olduğunu biliyorlar. 'Köstebeğin biri tapuda, onu yakalayacağız, sana ödüller vereceğiz' dediler. Emlakçıyla tapuya gittik. Evin satışını yaptık, paralar kuyumcuya teslim edildi. Dolandırıcılar, 'Parayı aldınız mı diye sordular, aldım' dedim. Kuyumcuda altına çevrilmesini istediler. Altına çevirdik, söyledikleri ismin teslim alacağını da kuyumcu belirttik. Dolandırıcılar, bu kuyumcuya gelip, belirttikleri ismi söyleyerek altınları teslim aldı. Evimizin parasıyla alınan altınlar da bu şekilde gitti. Evsiz kaldık. Devletimizden yardım bekliyoruz. Bu dolandırıcıların bir an önce yakalanmasını istiyoruz. Ne olur evimi geri versinler" dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber