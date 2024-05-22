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Erdoğan: Biz, komşusu açken kendisi tok yatanlardan olamayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Biz, komşusu açken kendisi tok yatanlardan olamayız. Her koyun kendi bacağından asılır diyenlerden asla olamayız. İnsanlara karşı hepimiz sorumluluk taşıyoruz." dedi.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 22 Mayıs 2024 20:14, Son Güncelleme : 22 Mayıs 2024 20:15
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Erdoğan: Biz, komşusu açken kendisi tok yatanlardan olamayız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Uluslararası İyilik Ödülleri Töreni'ne katılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Diyanet Vakfı'mı 49 yıldır dünyada iyilik tohumları ekmeye, kardeşlik köprüleri kurmaya devam ediyor. Vakfımızın kıymetli mensuplarını kutluyor, özverili çalışmaları nedeniyle tebrik ediyorum.

Türkiye Diyanet Vakfı, görkemli bir çınar gibi tüm dünyaya dal budak salıyor. Dünyanın 149 ülkesindeki yardım faaliyetleriyle vakfımızla gurur duyuyoruz. Rabbim sizde, tüm vakıf insanlarından razı olsun.

Biz, komşusu açken kendisi tok yatanlardan olamayız. Her koyun kendi bacağından asılır diyenlerden asla olamayız. İnsanlara karşı hepimiz sorumluluk taşıyoruz. Hemen yanıbaşımızdaki insani dramlara kayıtsız kalamayız. Suriyeli muhacirlere, bir lokma ekmek bulamadıkları için yoksulluk çeken Somali'li, Sudan'lı, Yemen'li çocuklara, evlerine dönme hayali kuran Filistinli kardeşlerimize karşı sorumluluklarımız vardır.

Diyanet Vakfı'mız yardımlaşma sancağını dünyanın dört bir yanında yüceltiyor. İmalı ellerin, vicdan sahiplerinin yaptığı iyilikler, uluslararası iyilik ödülüyle takdir ediliyor.

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