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Maliye, sosyal medyadan da ihbar toplamaya başladı

'İhbar' kanallarını güncelleyen Hazine ve Maliye Bakanlığı, WhatsApp, İnstagram ve X'ten de ihbar toplamaya başladı.

Haber Giriş : 22 Mayıs 2024 20:55, Son Güncelleme : 22 Mayıs 2024 20:56
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Maliye, sosyal medyadan da ihbar toplamaya başladı

Ekonomim'den Hüseyin Gökçe'nin haberine göre; bir süredir özellikle kayıt dışı ve düşük beyanla ilgili denetimlerini hızlandıran Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu konularda vatandaşların ihbarda bulunabilecekleri kanalları da güncelledi. İhbar mekanizmaları arasına, WhatsApp'ın yanı sıra, X ve İnstagram gibi sosyal medya araçları da eklendi.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan bilgilendirmede, Haizine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen kayıt dışı ekonomiyle mücadele çalışmaları kapsamında, vatandaşların ihbar ve şikayetlerini daha kolay/hızlı yapabilmesi için ihbar kanallarının güncellendiği duyuruludu.

Buna göre Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde (gib.gov.tr), dijital.gib.gov.tr adresyeri yanı sıra GİB mobil uygulaması ve ALO 189 Vergi İletişim Merkezi üzerinden başvurular yapılabilecek.

Ayrıca, "BİP Vergi İhbarı Servisi, X ve Instagram İhbar Hesapları ("gibihbar" üzerinden "DM-Direkt Mesaj" yoluyla) ve WhatsApp İhbar Hattı (0 552 189 0 189)" gibi uygulamalar da ihbar için hizmete alındı.

Gelir İdaresi Başkanlığı, vatandaşların ihbar edebileceği konuları ise şöyle sıraladı:

Düşük KDV Oranı Uygulanması

IBAN / PTT Çeki Yolu ile Ödeme Talep Edilmesi

Fiş/Fatura Verilmemesi

Başka İşletmenin POS Cihazının Kullanılması

Mükellefiyet Kaydının Olmaması

Sahte/ Yanıltıcı Belge Düzenlenmesi veya Kullanılması

Personel Ücretinin Elden Ödenmesi

Kira Gelirinin Beyan Edilmemesi

Tapu Harcının Eksik Ödenmesi

Kaçak Ürün Satışının Yapılması

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