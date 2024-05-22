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'GES için tahsis edilen arsa geri alındığı' iddiasına Kaymakamlıktan açıklama

Karakoçan Kaymakamlığı, "Karakoçan Belediyesinin GES (Güneş Enerji Santrali) için tahsis edilen arsasını kaymakamlık geri aldı" şeklindeki iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Mayıs 2024 21:16, Son Güncelleme : 22 Mayıs 2024 22:05
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'GES için tahsis edilen arsa geri alındığı' iddiasına Kaymakamlıktan açıklama

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, bazı haber sitelerinde Karakoçan Belediye Başkanlığı tarafından dile getirilen "Karakoçan Belediyesinin GES için tahsis edilen arsasını kaymakamlık geri aldı" iddiasıyla ilgili inceleme yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Karakoçan Belediyesinin, GES yapımı için Milli Emlak Genel Müdürlüğünden yer tahsisi talebinde bulunduğu, Milli Emlak Genel Müdürlüğünce 13 Aralık 2019'da yer tahsisi uygun görülerek 2 yıl içerisinde proje imalatı yapılmak üzere taşınmazların belediyeye teslim edildiği belirlendi. Karakoçan Belediyesi kanuni süre içerisinde söz konusu taşınmazlar üzerinde herhangi bir proje imalatı ve işlem yapmadığından dolayı Milli Emlak Genel Müdürlüğünce 13 Aralık 2021 tarihinde taşınmazlar üzerindeki tahsisin kaldırıldığı tespit edilmiştir. Söz konusu iddialar gerçeği yansıtmamaktadır."

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