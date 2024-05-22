5 ilde düzenlenen sahtecilik operasyonunda 17 zanlı tutuklandı

Adreslerde yapılan aramada sahte ziynet eşyası, ziynet eşyası yapımında kullanılan malzeme, bir miktar parayla 2 tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sahteciliğe yönelik 5 ilde operasyon düzenledi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net