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5 ilde düzenlenen sahtecilik operasyonunda 17 zanlı tutuklandı

Gaziantep merkezli 5 ilde düzenlenen sahtecilik operasyonunda gözaltına alınan 17 zanlı tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Mayıs 2024 21:47, Son Güncelleme : 22 Mayıs 2024 21:48
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5 ilde düzenlenen sahtecilik operasyonunda 17 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sahteciliğe yönelik 5 ilde operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada sahte ziynet eşyası, ziynet eşyası yapımında kullanılan malzeme, bir miktar parayla 2 tabanca ele geçirildi.

Operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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