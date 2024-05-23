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112 ambulansını özel hastaneye yönlendirenler inceleniyor

Trafik kazasında olay yerine çağrılan 112 ambulansının, hafif yaralı hastayı alıp yakındaki Devlet hastanelerine değil de özel hastaneye götürmesi iddiası araştırılıyor

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Mayıs 2024 00:25, Son Güncelleme : 23 Mayıs 2024 00:27
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112 ambulansını özel hastaneye yönlendirenler inceleniyor

Hukukçu yazar Fikri Akyüz sosyal medya hesabından trafik kazası sonrasında yaşadıklarını aktardı.

Trafikte bir yayaya çarptığını, 112'yi aradığını belirten Fikri Akyüz, yaralının hafif yaralı olmasına rağmen olay yerine yakın olan Maltepe Devlet Hastanesi, Süreyyapaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi yerine özel bi hastaneye götürülmesini tepki gösterdi.

Akyüz yapıtğı açıklamada şunları söyledi:

"Özetle, Bakanlığa bağlı olan 112 Servisi niye Maltepe Medical Park'a götürüyor?
Bakanlıkta ilgili birimden birileri ile özel hastanenin "işbirliği" yaptığına dair bende keskin bir kanaat oluştu.
Trafik kazası sonucu geldiği için lüzumlu lüzumsuz o kadar tetkikat yapıldı ki masraf 25.000 lirayı geçti.
Kaldı ki 1.000 lira bile olsa niye özel hastaneye götürülüyor?
Bu masrafı acil kırmızı bölgeden olduğu için devlet karşılıyor.
Yani ben ödeme yapmıyorum ama şunu biliyorum: Dolaylı yoldan, Hazine'den ödenen bu parayı hepimiz ödüyoruz.
"Millet zaten büyük bir sıkıntı içinde, bu paralar neden boşa harcanıyor?" demiyorum.
"Milletin her ferdi büyük bir zengin olsa dahi, kamu parası böylesine hovardaca harcanmaz" diyorum."

- Sağlık Bakanlığı aradı 'İnceliyoruz' dedi

-Fikri Akyüz, sosyal medyadaki paylaşımı sonrasında Sağlık Bakanlığından arandığını ve "Bu tür hadiselerin olmaması için azami gayret gösteriyoruz. Suistimal olup olmadığını inceliyoruz." denildiğini aktardı

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