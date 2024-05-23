Fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarının artırılmasını da içeren kanun teklifinde 5 madde kabul edildi

Avrupa'da tarihi gün: Üç ülke Filistin'i devlet olarak tanıdı
Avrupa'da tarihi gün: Üç ülke Filistin'i devlet olarak tanıdı
100.000 TL Kredi 3 Ay Ertelemeli!
100.000 TL Kredi 3 Ay Ertelemeli!
Sponsorlu İçerik
Fahiş fiyatta cezaların artırılmasını da içeren teklif Genel Kurulda
Fahiş fiyatta cezaların artırılmasını da içeren teklif Genel Kurulda
Devlet korumasından yararlanmış 600 genç, kamuya yerleştirildi
Devlet korumasından yararlanmış 600 genç, kamuya yerleştirildi
Maliye, sosyal medyadan da ihbar toplamaya başladı
Maliye, sosyal medyadan da ihbar toplamaya başladı
Erdoğan'dan İsrail tepkisi: Dünya yeni çatışmalara gebe
Erdoğan'dan İsrail tepkisi: Dünya yeni çatışmalara gebe
Sahipsiz hayvanlara ilişkin 4 bakanlığın yaptığı çalışma tamamlandı
Sahipsiz hayvanlara ilişkin 4 bakanlığın yaptığı çalışma tamamlandı
Haberlere yaş sınırlaması ve sansür konulacak
Haberlere yaş sınırlaması ve sansür konulacak
Tasarruf Tedbirleri Bilgi Sistemi hayata geçiyor!
Tasarruf Tedbirleri Bilgi Sistemi hayata geçiyor!
Sosyal Medya Platformu 'X' Türkiye'ye temsilci atadı
Sosyal Medya Platformu 'X' Türkiye'ye temsilci atadı
Borsadan tüm zamanların en yüksek kapanışı
Borsadan tüm zamanların en yüksek kapanışı
Valilikten kadınlar tuvaletinde fotoğraf çeken polise dair açıklama
Valilikten kadınlar tuvaletinde fotoğraf çeken polise dair açıklama
Erdoğan'dan Ak Partililere 'Cumhur İttifakı' talimatı
Erdoğan'dan Ak Partililere 'Cumhur İttifakı' talimatı
Kamu-Sen tasarruf genelgesini yargıya taşıdı
Kamu-Sen tasarruf genelgesini yargıya taşıdı
Ev işçilerine sosyal güvence talebi
Ev işçilerine sosyal güvence talebi
Meclis'te tasarruf dönemi!
Meclis'te tasarruf dönemi!
Kırmızı bültenle aranan Barış Boyun İtalya'da yakalandı
Kırmızı bültenle aranan Barış Boyun İtalya'da yakalandı
Bakan Şimşek: Borsa bir oyun alanı değil
Bakan Şimşek: Borsa bir oyun alanı değil
THY: İBB, tarifeli uçakla gitmedi! Uçak kiraladı
THY: İBB, tarifeli uçakla gitmedi! Uçak kiraladı
Bakan Şimşek: Enflasyon sene sonunda 30'lu rakama inecek
Bakan Şimşek: Enflasyon sene sonunda 30'lu rakama inecek
Müdürün bahçede beslediği köpekler öğrenciye saldırdı
Müdürün bahçede beslediği köpekler öğrenciye saldırdı
İspanya 28 Mayıs'ta Filistin devletini resmen tanıyacak
İspanya 28 Mayıs'ta Filistin devletini resmen tanıyacak
Müdürlerin 'mülakatlarda akraba kayırma' iddiasına inceleme
Müdürlerin 'mülakatlarda akraba kayırma' iddiasına inceleme
İYİ Parti'den istifa etmişti: Yeni parti kuruyor!
İYİ Parti'den istifa etmişti: Yeni parti kuruyor!
'Tarım Cebimde' ile 3 adımda kurbanlık sorgulama
'Tarım Cebimde' ile 3 adımda kurbanlık sorgulama
Hastanelerde yeni dönemin startı bugün veriliyor
Hastanelerde yeni dönemin startı bugün veriliyor
Sıkışan piyasa takasa sarıldı!
Sıkışan piyasa takasa sarıldı!
Başıboş köpeklerle ilgili ürküten rapor!
Başıboş köpeklerle ilgili ürküten rapor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: Seferberlik hali değişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: Seferberlik hali değişti
Hakimler ve Savcılar Kurulu Atama Kararı Yayımlandı
Hakimler ve Savcılar Kurulu Atama Kararı Yayımlandı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarının artırılmasını da içeren kanun teklifinde 5 madde kabul edildi

Fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarının artırılmasını da içeren kanun teklifinde TBMM Genel kurulda 5 madde kabul edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Mayıs 2024 01:03, Son Güncelleme : 23 Mayıs 2024 01:07
Yazdır
Fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarının artırılmasını da içeren kanun teklifinde 5 madde kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda, fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarının artırılmasını da içeren Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin bugünkü görüşmelerinde, 5 maddesi daha kabul edildi.

Genel Kurulda kabul edilen maddelere göre, Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da da değişiklik yapılması öngörülüyor.

Kapalı pazar yerlerindeki satış yerleri ve diğer yerlerin, pazarcılara yüksek fiyatlarla kiralanmasına neden olan sınırlı ayni hak yöntemiyle kiralama usulü kaldırılıyor. Pazar yerlerinde bulunan satış yerleri yalnızca tahsis usulüyle kullandırılarak pazarcıların maliyetlerinin azaltılması amaçlanıyor.

Kapalı pazar yerlerindeki satış yerlerinin sınırlı ayni hak yöntemiyle pazarcılık mesleğinden olmayan diğer kişilere verilmesi sonucu pazarcıların maliyetlerinin artmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

3 Mayıs 2024'ten önce kapalı pazar yerlerinde tesis edilen sınırlı ayni haklar ve kiracılık hakları, bu hakların kullanımı için öngörülen sürenin sonuna kadar geçerli olacak.

Anonim şirketlerde başkan ve başkan vekillerinin görev süreleri, 3 yıl olan yönetim kurulu üyeleriyle uyumlu hale getirilecek.

Anonim şirketlerde, üst düzey yöneticiler dışında kalan kişilerin atanma ve görevden alınmalarına dair yetkinin yönetim kurulunca devredilebilmesi sağlanacak.

Yönetim kurulu üyesi, başkandan, yönetim kurulunu toplantıya çağırmasını yazılı olarak isteyebilecek. İstemin uygun görülmesi halinde çağrı, yönetim kurulu başkanınca yapılacak. Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun yazılı istemi üzerine başkan, yönetim kurulunu, istemin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içinde yapılacak şekilde toplantıya çağırmak zorunda olacak. Bu süre içinde yönetim kurulu toplantıya çağrılmadığı veya yönetim kurulu başkanı veya başkan vekiline ulaşılamadığı hallerde, çağrı doğrudan istem sahiplerince yapılabilecek.

TBMM Başkanvekili Celal Adan, teklifin 15. maddesinin kabul edilmesinin ardından birleşime ara verdi. Aranın ardından komisyonun yerini almaması üzerine Adan, birleşimi, saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber