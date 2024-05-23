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İşte Ankara Emniyeti'nde yaşanan kumpasın müfettiş raporu

Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından firari gizli tanık Serdar Sertçelik'le yapılan telefon görüşmeleri ve elektronik kelepçeyle Sertçelik'in kaçmasının ortaya çıkmasıyla ilgili yürütülen idari soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişlerinin hazırladığı 84 sayfalık rapora SABAH ulaştı.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 23 Mayıs 2024 07:52, Son Güncelleme : 23 Mayıs 2024 07:54
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İşte Ankara Emniyeti'nde yaşanan kumpasın müfettiş raporu

Sabah Gazetesi'nden Halit Turan'ın haberine göre Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından firari gizli tanık Serdar Sertçelik'le yapılan telefon görüşmeleri ve elektronik kelepçeyle Sertçelik'in kaçmasının ortaya çıkmasıyla ilgili yürütülen idari soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişlerinin hazırladığı 84 sayfalık rapora SABAH ulaştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen raporda emniyetin Serdar Sertçelik'in firarından 9 gün sonra hudut kapılarına yazı gönderdiği, Organize Şubenin firarla ilgili de hiçbir soruşturma yapmadığı tespit edildi. Serdar Sertçelik ile görüşmeleri ortaya çıkan Organize Şube Müdür yardımcısı Şevket Demircan'ın iki kez ifadesi alındı. Raporda ses kayıtlarıyla ilgili "Devlet memurluğuyla bağdaşmayacak konuşmalar gerçekleşmiştir" denildi.

SABAH, Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün iki numarası olan ve yurtdışına kaçtıktan sonra Ankara Emniyeti'nde görevli üst düzey emniyet müdürleriyle yaptığı görüşmeleri yayınlayan firari gizli tanık Serdar Sertçelik'in kumpas görüşmelerinin ortaya çıkmasıyla İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan rapora ulaştı. Mülkiye müfettişleri tarafından polis şefleri tutuklanmadan önce hazırlanan 84 sayfalık raporda, çarpıcı bilgiler yer aldı. Müfettişler Organize Şubeden sorumlu müdür yardımcısı Murat Çelik başta olmak üzere soruşturma dosyasını yürüten amir ve komiserlerin tümünün ifadesini aldı.

GİZLİ TANIK İLE 7 KEZ TELEFON GÖRÜŞMESİ YAPMIŞ

Şevket Demircan yaptığı telefon görüşmelerinin sıralı amirlerinin bilgisi dahilinde yaptığı ilk görüşmesinin Sertçelik'in daha yakalanmadan gizli tanık yapılmadan Kıbrıs'tayken yaptığını diğer görüşmeleri ise geçmişte Emniyette görev yapan polisler hakkında 4 kez farklı kez şikayetçi olarak ifade veren mağdur Nurullah Özgür Kopuk'un telefonundan yaptığını anlattı. Kendisinin de kayıt yaptığını ifade eden Demircan kayıtları müfettişlere teslim etti.

SIRALI AMİRLERİN KİM SORUSU

İkinci ifadesinde sıralı amirlerinin kim olduğunu detaylandırılması istenen Şevket Demircan sıra amirlerinin Organize Şube Müdürü Kerem Gökay Öner, Organize Şubeden sorumlu Müdür yardımcısı Murat Çelik ve Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç olduğunu söyledi. Demircan, Sertçelik'in yurtdışından mahkemeye getirilmesi konusunda Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı ile de görüşmeler yaptığını anlattı.

İHMALLER ZİNCİRİ

Mülkiye Müfettişlerinin hazırladığı raporda, Serdar Sertçelik'in elektronik kelepçeliyken kaçışıyla ilgili ihmallere yer verildi. Serdar Sertçelik'in firar ettiğinden 9 gün sonra 80 İl Emniyet Müdürlüğüne ve Göçmen Kaçaklığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığına yazı yazıldığının belirtildiği raporda, Sertçelik'in firarıyla ilgili de nasıl kaçtığı ve kimin yardım ettiğiyle ilgili hiçbir soruşturma yapılmadığı belirtildi. Emniyet görevlilerin işledikleri suçların tek tek anlatıldığı ses kayıtlarıyla ilgili "Devlet memurluğuyla bağdaşmayacak konuşmalar gerçekleşmiştir" denildi.

Serdar Sertçelik'in yayınladığı konuşmaların manipüle edilmediği, konuşmaların olduğu gibi yansıtıldığı da raporda öne çıktı. Mülkiye Müfettiş raporunda 5271 Ceza Muhakemesi kanununa göre soruşturma iznine gerek olmadan suça karışan polisler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerekli soruşturmanın yapılacağını belirtilerek 84 sayfalık rapor adliyeye teslim edildi.



ORGANİZE ŞUBEDEKİ TÜM BİLGİSAYARLARA EL KONULDU

Soruşturma kapsamında Organize Şubedeki tüm bilgisayarlara da el konuldu. Jandarma Komutanlığı Kriminal Şubede proje bilgisayarları ile tutuklanan emniyet görevlilerinin bilgisayarlarının incelendiği öğrenildi. Tutuklanan Ufuk Gültekin ile birlikte Serdar Sertçelik ile görüşen komiser Gökhan Karaca'nın da soruşturma kapsamında gözaltına alındığı, cep telefonuna el konulduğu, evinde ve işyerinde arama yapıldığı kaydedildi.

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