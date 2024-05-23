Çay ocağında silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti
Samsun'da sanayideki iş yerinin karşısındaki çay ocağında silahlı saldırıya uğrayan oto döşemeci hayatını kaybetti.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 23 Mayıs 2024 08:13, Son Güncelleme : 23 Mayıs 2024 08:14
Samsun'un Canik ilçesi Yeni Mahalle Gülsan Sanayi Sitesi 46. Sokak'ta, Cerrahoğlu Oto Döşeme adlı işyerinin sahibi Asım Cerrah, iş yerinin karşısındaki çay ocağında silahlı saldırıya uğradı.
Ağır yaralanan Asım Cerrah kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis yaptığı araştırma sonucu silahlı saldırıyı S.T.'nin düzenlediğini tespit etti. S.T.'nin olay yerinden kaçtığı otomobil Tekkeköy ilçesinde jandarma bölgesinde terk edilmiş olarak bulundu.
Asım Cerrah'ın kardeşinin ise Samsun ve Trabzon'da işlenen 2 ayrı cinayet olayıyla ilgili cezaevinde olduğu öğrenildi. Polis silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.