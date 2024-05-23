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Emeklilere bu yaz tatil bedava!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) bünyesindeki uygun olan yurtların, bu yaz bir aylığına emeklilere ücretsiz ev sahipliği yapacağını açıkladı. Milyonlarca emekli, Akdeniz ve Ege'nin gözde turizm merkezlerinde ücretsiz tatil yapabilecek, özel kartlarla alışverişlerde de yüzde 15'e varan indirim hakkını kullanabilecek...

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 23 Mayıs 2024 08:57, Son Güncelleme : 23 Mayıs 2024 09:03
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Emeklilere bu yaz tatil bedava!

Bakan Vedat Işıkhan, KYK bünyesindeki uygun olan yurtların, bu yaz bir aylığına emeklilere ücretsiz ev sahipliği yapacağını duyurdu. Bu kapsamda Akdeniz ve Ege'nin en çok tercih edilen tatil beldeleri milyonlarca emekliye ücretsiz olarak kapılarına açacak. Emekliler, deniz, kum, güneşin keyfini çıkarmanın yanı sıra kültürel ve tarihsel zenginlikleri yerinde görme şansı yakalayacak.

Akşam'da yer alan habere göre; Tüm illerin bu kapsama alınıp alınmayacağı, kaç yatak kapasitesinin sisteme dahil edilebileceği, önceliğin çalışmayan emekliler olup olmayacağı gibi detaylar da kısa süre içinde belirlenecek.

ANTALYA, AYDIN, BALIKESİR, İZMİR VE MUĞLA

Emeklilerin 15 Temmuz- 15 Ağustos arası yurtlarda 7 gün konaklanması planlanırken, Türkiye'nin en gözde tatil kentleri Antalya, Aydın, Balıkesir, İzmir ve Muğla'daki KYK yurtlarını mercek altına alındı. Söz konusu 5 ilde, toplamda yaklaşık 65 bin yatak kapasiteli 62 KYK yurdu bulunuyor.

ÇOĞU DENİZE SIFIR KONUMDA YER ALIYOR

Bunların önemli bir bölümü de Alanya, Çeşme, Fethiye, Ayvalık, Kuşadası gibi deniz kıyısındaki doğa ve tatil beldelerinde bulunuyor. Muğla'nın Fethiye, Ortaca, Milas, Antalya'nın merkez, Alanya, Manavgat, Kumluca, Gazipaşa, Serik, Aydın'ın Kuşadası, İzmir'in Çeşme, Urla, Bergama, Bayındır, Balıkesir'in Bandırma, Burhaniye, Manyas, Ayvalık, Gönen gibi turistik ilçelerindeki KYK yurtlarının hepsi ya da bazıları kuvvetle muhtemel bu yaz bir aylığına emeklileri misafir edecek. Binlerce emekli, ünlü turizm merkezlerinde ücretsiz konaklayıp, deniz, kum, güneşin keyfini çıkarmanın yanı sıra kültürel, tarihsel zenginlikleri yerinde görme, spor ve eğlenceye doyma fırsatını yakalayacak.

YÜZ BİNLERCE TL DESTEK

Söz konusu tatil beldelerindeki otellerin konaklama beldeleriyle kıyaslandığında emeklilere on binler hatta yüzbinlerce TL değerinde jest yapıldığı ortaya çıkıyor. Temmuz ayında Çeşme'de gecelik kişi başı konaklama fiyatı tesisin kalitesi ve yıldızına göre 3 bin ila 20 bin TL arasında değişiyor. Bu rakamlar adı geçen diğer tatil yörelerinde de 4 hanenin altına düşmediği gibi 5 hanelilerin de çokluğu göze çarpıyor.

EMEKLİYE ÖZEL KARTLA ALIŞVERİŞTE İNDİRİM İMKANI

Öte yandan emekliler için hayata geçirilecek kart uygulamasında da, zincir marketler ve giyim marketleri için çalışmalar devam ediyor. Emekli vatandaşlar, Troy özellikli fiziki kartla, sisteme dahil olacak eczane, market ve giyim mağazalardan yüzde 5-15 indirimli alışveriş yapabilecek.

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