Teneffüste öğrencileriyle top oynayan öğretmen hayatını kaybetti

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde Karahüyük Ortaokulunda İngilizce öğretmeni olarak görev yapan 49 yaşındaki Mehmet Ali Toktaş, öğleden sonra öğrencileriyle okul bahçesinde voleybol oynadığı esnada bir anda fenalaştı.

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