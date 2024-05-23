Brent petrolün varil fiyatı 81,69 dolar

Kahveye zam geldi: Türk kahvesinin kilosu 460 TL'ye yükseldi
Kahveye zam geldi: Türk kahvesinin kilosu 460 TL'ye yükseldi
100.000 TL Kredi 3 Ay Ertelemeli!
100.000 TL Kredi 3 Ay Ertelemeli!
Sponsorlu İçerik
Bakanlıktan yeni adım, ihbar edene ikramiye verilecek
Bakanlıktan yeni adım, ihbar edene ikramiye verilecek
Valilikten Ankara'ya uyarı: Sel, fırtına ve doluya dikkat
Valilikten Ankara'ya uyarı: Sel, fırtına ve doluya dikkat
İşte Ankara Emniyeti'nde yaşanan kumpasın müfettiş raporu
İşte Ankara Emniyeti'nde yaşanan kumpasın müfettiş raporu
Evini satacaklara, birden fazla evi olanlara vergi sürprizi
Evini satacaklara, birden fazla evi olanlara vergi sürprizi
Gözler bugün açıklanacak 'faiz' kararında
Gözler bugün açıklanacak 'faiz' kararında
Bakan Özhaseki, kaynak isteyen başkanlara sert çıktı
Bakan Özhaseki, kaynak isteyen başkanlara sert çıktı
Avrupa'da tarihi gün: Üç ülke Filistin'i devlet olarak tanıdı
Avrupa'da tarihi gün: Üç ülke Filistin'i devlet olarak tanıdı
Fahiş fiyatta cezaların artırılmasını da içeren teklif Genel Kurulda
Fahiş fiyatta cezaların artırılmasını da içeren teklif Genel Kurulda
Devlet korumasından yararlanmış 600 genç, kamuya yerleştirildi
Devlet korumasından yararlanmış 600 genç, kamuya yerleştirildi
Maliye, sosyal medyadan da ihbar toplamaya başladı
Maliye, sosyal medyadan da ihbar toplamaya başladı
Erdoğan'dan İsrail tepkisi: Dünya yeni çatışmalara gebe
Erdoğan'dan İsrail tepkisi: Dünya yeni çatışmalara gebe
Sahipsiz hayvanlara ilişkin 4 bakanlığın yaptığı çalışma tamamlandı
Sahipsiz hayvanlara ilişkin 4 bakanlığın yaptığı çalışma tamamlandı
Haberlere yaş sınırlaması ve sansür konulacak
Haberlere yaş sınırlaması ve sansür konulacak
Tasarruf Tedbirleri Bilgi Sistemi hayata geçiyor!
Tasarruf Tedbirleri Bilgi Sistemi hayata geçiyor!
Sosyal Medya Platformu 'X' Türkiye'ye temsilci atadı
Sosyal Medya Platformu 'X' Türkiye'ye temsilci atadı
Borsadan tüm zamanların en yüksek kapanışı
Borsadan tüm zamanların en yüksek kapanışı
Valilikten kadınlar tuvaletinde fotoğraf çeken polise dair açıklama
Valilikten kadınlar tuvaletinde fotoğraf çeken polise dair açıklama
Erdoğan'dan Ak Partililere 'Cumhur İttifakı' talimatı
Erdoğan'dan Ak Partililere 'Cumhur İttifakı' talimatı
Kamu-Sen tasarruf genelgesini yargıya taşıdı
Kamu-Sen tasarruf genelgesini yargıya taşıdı
Ev işçilerine sosyal güvence talebi
Ev işçilerine sosyal güvence talebi
Meclis'te tasarruf dönemi!
Meclis'te tasarruf dönemi!
Kırmızı bültenle aranan Barış Boyun İtalya'da yakalandı
Kırmızı bültenle aranan Barış Boyun İtalya'da yakalandı
Bakan Şimşek: Borsa bir oyun alanı değil
Bakan Şimşek: Borsa bir oyun alanı değil
THY: İBB, tarifeli uçakla gitmedi! Uçak kiraladı
THY: İBB, tarifeli uçakla gitmedi! Uçak kiraladı
Bakan Şimşek: Enflasyon sene sonunda 30'lu rakama inecek
Bakan Şimşek: Enflasyon sene sonunda 30'lu rakama inecek
Müdürün bahçede beslediği köpekler öğrenciye saldırdı
Müdürün bahçede beslediği köpekler öğrenciye saldırdı
İspanya 28 Mayıs'ta Filistin devletini resmen tanıyacak
İspanya 28 Mayıs'ta Filistin devletini resmen tanıyacak
Müdürlerin 'mülakatlarda akraba kayırma' iddiasına inceleme
Müdürlerin 'mülakatlarda akraba kayırma' iddiasına inceleme
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Brent petrolün varil fiyatı 81,69 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 81,69 dolardan işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Mayıs 2024 09:51, Son Güncelleme : 23 Mayıs 2024 09:53
Yazdır
Brent petrolün varil fiyatı 81,69 dolar

Dün 82,63 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 81,9 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.36 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,26 düşüşle 81,69 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 77,25 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarının düşüşünde, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de dün açıklanan ABD Merkez Bankası (Fed) tutanaklarının düşük enflasyona geçiş sürecinin beklenenden daha uzun sürebileceğini göstermesi etkili oldu.

Fed'in son toplantısına ilişkin yayımlanan tutanaklar, politika faizinin beklenenden daha uzun süre yüksek seviyelerde kalabileceğini ve bazı banka yetkililerin gerekmesi halinde faiz oranlarını artırmaya açık olduğunu ortaya koydu. Tutanakların yayımlanmasının ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın eylülde faiz indirimlerine başlama ihtimali yüzde 50'ye geriledi. Tutanaklar öncesinde söz konusu ihtimal yüzde 65 ile fiyatlanıyordu.

Söz konusu indirime dair aceleci davranılmaması gerektiğine dair açıklamalar, petrol piyasalarında talep iştahının yavaşlayabileceği endişesini artırarak fiyatları aşağı yönlü baskıladı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 1 milyon varil, ticari ham petrol stoklarının ise 1 milyon 800 bin varil arttığını açıkladı.

Piyasa beklentisi, ham petrol stoklarının yaklaşık 2 milyon 400 bin varil azalacağı yönündeydi. Beklentinin aksine stokların yükselmesi ülkede talep iştahının yavaşladığına işaret ederek fiyatların aşağı yönlü hareketini destekledi.

Brent petrolde teknik olarak 82,38 ile 83,03 dolar aralığının direnç, 80,93 ile 80,28 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber