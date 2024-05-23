Brent petrolün varil fiyatı 81,69 dolar

Dün 82,63 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 81,9 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.36 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,26 düşüşle 81,69 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 77,25 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarının düşüşünde, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de dün açıklanan ABD Merkez Bankası (Fed) tutanaklarının düşük enflasyona geçiş sürecinin beklenenden daha uzun sürebileceğini göstermesi etkili oldu.

Fed'in son toplantısına ilişkin yayımlanan tutanaklar, politika faizinin beklenenden daha uzun süre yüksek seviyelerde kalabileceğini ve bazı banka yetkililerin gerekmesi halinde faiz oranlarını artırmaya açık olduğunu ortaya koydu. Tutanakların yayımlanmasının ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın eylülde faiz indirimlerine başlama ihtimali yüzde 50'ye geriledi. Tutanaklar öncesinde söz konusu ihtimal yüzde 65 ile fiyatlanıyordu.

Söz konusu indirime dair aceleci davranılmaması gerektiğine dair açıklamalar, petrol piyasalarında talep iştahının yavaşlayabileceği endişesini artırarak fiyatları aşağı yönlü baskıladı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 1 milyon varil, ticari ham petrol stoklarının ise 1 milyon 800 bin varil arttığını açıkladı.

Piyasa beklentisi, ham petrol stoklarının yaklaşık 2 milyon 400 bin varil azalacağı yönündeydi. Beklentinin aksine stokların yükselmesi ülkede talep iştahının yavaşladığına işaret ederek fiyatların aşağı yönlü hareketini destekledi.

Brent petrolde teknik olarak 82,38 ile 83,03 dolar aralığının direnç, 80,93 ile 80,28 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.