Eylem Tok ve oğlu hakkında kırmızı bülten kararı

ATV motorunu emniyet şeridinde kontrol eden gruba çarpan ve 1 kişinin ölümüne neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur ve annesi ünlü yazar Eylem Tok hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.

NE OLMUŞTU?

Yazar Eylem Tok ve doktor Bülent Cihantimur'un ehliyetsiz oğlu lüks aracıyla kaza yaptı. Bir kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından Eylem Tok ve oğlu Mısır'a firar etti ardından ABD'ye kaçtı. İnfial yaratan kaza sonrası ülkeye dönmeyen Tok ve oğlu Cihantimur, ABD'de bir caddede gülümserken görüntülendi.