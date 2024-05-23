Eylem Tok ve oğlu hakkında kırmızı bülten kararı
İstanbul'da yazar Eylem Tok'un oğlunun kullandığı aracın çarpması sonucunda Oğuz Murat Acı hayatını kaybetmişti. 1 kişinin öldüğü 4 kişinin yaralandığı kazada 17 yaşındaki ABD'ye kaçıran anne Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 23 Mayıs 2024 10:07, Son Güncelleme : 23 Mayıs 2024 10:20
ATV motorunu emniyet şeridinde kontrol eden gruba çarpan ve 1 kişinin ölümüne neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur ve annesi ünlü yazar Eylem Tok hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.
NE OLMUŞTU?
Yazar Eylem Tok ve doktor Bülent Cihantimur'un ehliyetsiz oğlu lüks aracıyla kaza yaptı. Bir kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından Eylem Tok ve oğlu Mısır'a firar etti ardından ABD'ye kaçtı. İnfial yaratan kaza sonrası ülkeye dönmeyen Tok ve oğlu Cihantimur, ABD'de bir caddede gülümserken görüntülendi.