Kahveye zam geldi: Türk kahvesinin kilosu 460 TL'ye yükseldi

Ekonimim'de yer alan habere göre Gıda ürünlerinde yaşanan artışın ardından Türk kahvesi de nasibini aldı. Son bir ay içerisinde Türk kahvesine yüzde 15 zam geldi. Böylece Türk kahvesinin kilosu 460 TL'den satıluyor. Eminönü esnafı ise gelen zammın döviz bazlı ve giderlerin yükselmesinden kaynaklı olduğunu söyledi.

Türk kahvesi satışlarının iyi olduğunu belirten Eminönü esnafı Hüseyin Yavuzer, "Yaklaşık 1 ay içerisinde yüzde 15 zam geldi. Zam gelmeden önce kilo fiyatı 390 TL civarındaydı, şu anda ise 460 TL" dedi.

"Türk kahvesine gelen zammı döviz bazlı olmasını ve giderlere bağlıyoruz" diyen Yavuzer, şöyle devam etti: "Eskiden kilo şeklinde alıyordu vatandaş, şimdi gram olarak almayı daha çok tercih ediyorlar."

Kahveye yapılan zammı fazla bulan bir vatandaş ise "Eskisi gibi kilo olarak alamıyoruz. 100 gram alabildim. Kahvenin 40 yıl hatırı var derlerdi. İnsanlar artık bunu bile ağız tadıyla içemeyecek" diye konuştu.