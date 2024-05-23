Dolar/TL 32,22 seviyesinden işlem görüyor

2 Temmuz itibarıyla kira zamları böyle hesaplanacak
2 Temmuz itibarıyla kira zamları böyle hesaplanacak
100.000 TL Kredi 3 Ay Ertelemeli!
100.000 TL Kredi 3 Ay Ertelemeli!
Sponsorlu İçerik
ÖSYM, hafta sonu iki elektronik sınav yapacak
ÖSYM, hafta sonu iki elektronik sınav yapacak
KYK yurtları temmuzda emeklilere açılacak
KYK yurtları temmuzda emeklilere açılacak
Masada 3 farklı formül var, emekli zammında yeni hesaplar
Masada 3 farklı formül var, emekli zammında yeni hesaplar
'Türk lirası hala biraz zayıf ancak volatilite ortadan kalktı'
'Türk lirası hala biraz zayıf ancak volatilite ortadan kalktı'
Kahveye zam geldi: Türk kahvesinin kilosu 460 TL'ye yükseldi
Kahveye zam geldi: Türk kahvesinin kilosu 460 TL'ye yükseldi
Bakanlıktan yeni adım, ihbar edene ikramiye verilecek
Bakanlıktan yeni adım, ihbar edene ikramiye verilecek
Valilikten Ankara'ya uyarı: Sel, fırtına ve doluya dikkat
Valilikten Ankara'ya uyarı: Sel, fırtına ve doluya dikkat
İşte Ankara Emniyeti'nde yaşanan kumpasın müfettiş raporu
İşte Ankara Emniyeti'nde yaşanan kumpasın müfettiş raporu
Evini satacaklara, birden fazla evi olanlara vergi sürprizi
Evini satacaklara, birden fazla evi olanlara vergi sürprizi
Gözler bugün açıklanacak 'faiz' kararında
Gözler bugün açıklanacak 'faiz' kararında
Bakan Özhaseki, kaynak isteyen başkanlara sert çıktı
Bakan Özhaseki, kaynak isteyen başkanlara sert çıktı
Avrupa'da tarihi gün: Üç ülke Filistin'i devlet olarak tanıdı
Avrupa'da tarihi gün: Üç ülke Filistin'i devlet olarak tanıdı
Fahiş fiyatta cezaların artırılmasını da içeren teklif Genel Kurulda
Fahiş fiyatta cezaların artırılmasını da içeren teklif Genel Kurulda
Devlet korumasından yararlanmış 600 genç, kamuya yerleştirildi
Devlet korumasından yararlanmış 600 genç, kamuya yerleştirildi
Maliye, sosyal medyadan da ihbar toplamaya başladı
Maliye, sosyal medyadan da ihbar toplamaya başladı
Erdoğan'dan İsrail tepkisi: Dünya yeni çatışmalara gebe
Erdoğan'dan İsrail tepkisi: Dünya yeni çatışmalara gebe
Sahipsiz hayvanlara ilişkin 4 bakanlığın yaptığı çalışma tamamlandı
Sahipsiz hayvanlara ilişkin 4 bakanlığın yaptığı çalışma tamamlandı
Haberlere yaş sınırlaması ve sansür konulacak
Haberlere yaş sınırlaması ve sansür konulacak
Tasarruf Tedbirleri Bilgi Sistemi hayata geçiyor!
Tasarruf Tedbirleri Bilgi Sistemi hayata geçiyor!
Sosyal Medya Platformu 'X' Türkiye'ye temsilci atadı
Sosyal Medya Platformu 'X' Türkiye'ye temsilci atadı
Borsadan tüm zamanların en yüksek kapanışı
Borsadan tüm zamanların en yüksek kapanışı
Valilikten kadınlar tuvaletinde fotoğraf çeken polise dair açıklama
Valilikten kadınlar tuvaletinde fotoğraf çeken polise dair açıklama
Erdoğan'dan Ak Partililere 'Cumhur İttifakı' talimatı
Erdoğan'dan Ak Partililere 'Cumhur İttifakı' talimatı
Kamu-Sen tasarruf genelgesini yargıya taşıdı
Kamu-Sen tasarruf genelgesini yargıya taşıdı
Ev işçilerine sosyal güvence talebi
Ev işçilerine sosyal güvence talebi
Meclis'te tasarruf dönemi!
Meclis'te tasarruf dönemi!
Kırmızı bültenle aranan Barış Boyun İtalya'da yakalandı
Kırmızı bültenle aranan Barış Boyun İtalya'da yakalandı
Bakan Şimşek: Borsa bir oyun alanı değil
Bakan Şimşek: Borsa bir oyun alanı değil
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Dolar/TL 32,22 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 32,2230 seviyesinden işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Mayıs 2024 10:46, Son Güncelleme : 23 Mayıs 2024 10:40
Yazdır
Dolar/TL 32,22 seviyesinden işlem görüyor

Dün yatay bir seyir izleyen dolar/TL, günü bir önceki kapanışın hemen altında 32,1899'dan tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne artışla başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 32,2230'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 yükselişle 34,9860 ve sterlin/TL yüzde 0,4 değer kazancıyla 41,1120'den satılıyor.

Dolar endeksi ise şu sıralarda önceki kapanışının hemen üzerinde 104,9 seviyesinde bulunuyor.

Analistler ABD Merkez Bankası (Fed) son toplantısına ilişkin yayımlanan tutanaklarının, politika faizinin beklenenden daha uzun bir süre yüksek seviyelerde kalabileceğine işaret ettiğini belirterek, bugün yurt içinde gözlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararına çevrildiğini söyledi.

Fed'in politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttuğu, 30 Nisan-1 Mayıs'ta düzenlenen toplantısına ilişkin dün yayımladığı tutanaklar, son verilerin dezenflasyon sürecinin beklenenden daha uzun sürebileceğini gösterdiğini ve bazı banka yetkililerin gerekmesi halinde faiz oranlarını artırmaya açık olduğunu ortaya koydu.

Tutanaklarda, "Bazı yetkililer, enflasyona yönelik risklerin gerektirmesi halinde politikayı daha da sıkılaştırma isteğinden bahsetti." ifadesi kullanıldı.

Fed'in tutanakları yayımlanmasının ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın eylül ayında faiz indirimlerine başlama ihtimali yüzde 50'ye geriledi. Tutanaklar öncesinde söz konusu ihtimal yüzde 65 ile fiyatlanıyordu.

Öte yandan, ülkede dün açıklanan verilere göre, ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı yüzde 7,01'e inerek, üst üste üçüncü haftada düşüş kaydetti. Mortgage başvuruları ise geçen hafta önceki haftaya kıyasla yüzde 1,9 arttı.

ABD'de ikinci el konut satışları da nisanda yüzde 1,9 azalışla beklentilerin altında gerçekleşti.

Ayrıca, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings dün küresel enflasyon oranlarının düştüğünü ancak hizmet sektörü fiyatlarındaki inatçı artışın bu düşüşleri aksattığını belirtti.

Yurt içinde ise bugün TCMB'nin faiz kararı yatırımcıların odağına yerleşti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı TCMB'nin politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını beklerken, ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 olarak hesaplandı.

Öte yandan Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), düşüş eğilimini sürdürerek 263,1 baz puan ile Şubat 2020'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin faiz kararının yanı sıra haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise dünya genelinde öncü PMI verileri ve ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 104 ve 103 seviyelerinin destek, 105 ve 106'nın direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber