Etkisiz hale getirilen teröristler şehit Savcının katilleri çıktı
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 2023'te düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten 2'sinin turuncu kategoride arandığı, 1'inin 2012 yılında Ovacık'ta Savcı Murat Uzun'un şehit edilmesi olayında yer aldığı tespit edildi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 23 Mayıs 2024 10:51, Son Güncelleme : 23 Mayıs 2024 11:08
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 2023'te düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten 2'sinin turuncu kategoride arandığı, 1'inin 2012 yılında Ovacık'ta Savcı Murat Uzun'un şehit edilmesi olayında yer aldığı tespit edildi.