'Türk lirası hala biraz zayıf ancak volatilite ortadan kalktı'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Arap Bankacılık Zirvesi'nde konuştu.

Bakan Şimşek, Türkiye'nin henüz küresel dezenflasyon rüzgarına kapılmadığına dikkat çekerek, "Parasal politikalarımız istikrarlı bir şekilde uygulanmaya devam ediyor. Cari açıktaki düşüş rezerv birikiminin temeli olacak. Portföy tercihleri TL'nin lehine olacak ve reel kur lehimize dönerek dezenflasyonu güçlendirecek. TL hala biraz zayıf ancak volatilite azaldı. Yapısal problemlerimizi çözüyoruz" dedi.