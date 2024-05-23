'Türk lirası hala biraz zayıf ancak volatilite ortadan kalktı'
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, parasal politikaların istikrarlı bir şekilde uygulanmaya devam ettiğine dikkat çekerek, "Türk lirası hala biraz zayıf, ancak volatilite ortadan kalktı" değerlendirmesinde bulundu.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 23 Mayıs 2024 10:56, Son Güncelleme : 23 Mayıs 2024 10:54
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Arap Bankacılık Zirvesi'nde konuştu.
Bakan Şimşek, Türkiye'nin henüz küresel dezenflasyon rüzgarına kapılmadığına dikkat çekerek, "Parasal politikalarımız istikrarlı bir şekilde uygulanmaya devam ediyor. Cari açıktaki düşüş rezerv birikiminin temeli olacak. Portföy tercihleri TL'nin lehine olacak ve reel kur lehimize dönerek dezenflasyonu güçlendirecek. TL hala biraz zayıf ancak volatilite azaldı. Yapısal problemlerimizi çözüyoruz" dedi.