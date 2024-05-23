Masada 3 farklı formül var, emekli zammında yeni hesaplar

Milyonlarca emeklinin zam tarihi yaklaşıyor. Temmuz ayında maaşları artacak olan emekliler için enflasyon kritik bir öneme sahip. Enflasyon rakamları emekli zammında belirleyici olacak.

6 AYLIK ENFLASYONA GÖRE ZAM

4 aylık enflasyona göre emekliler yüzde 18,70'lik zammı şimdiden garantiledi. Kesin zam oranı ise mayıs ve haziran enflasyonlarının açıklanmasıyla belli olacak. Enflasyon tahminlerine göre emekliye yüzde 25 zam yapılması bekleniyor.

YÜZDE 5'LİK REFAH ARTIŞI

Hükümet emeklilerin refahını artırmak için yeni formüller üzerinde çalışıyor. Emekli zammı için farklı hesaplamalar mevcut. Bunlardan biri yüzde 25'lik emekli zammına refah artışı yapılarak yüzde 30'lara çekilmesi.

YILLIK ENFLASYONA GÖRE ZAM

Bir diğeri ise temmuzda zammın 6 aylık enflasyona göre değil, yıllık enflasyona göre belirlenmesi. Merkez Bankası'nın açıkladığı yıl sonu enflasyon tahmininin temmuz zammına yansıtılması durumunda emekli maaşları yüzde 38 oranında artacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Ocak 2024'ten bu yana en düşük emekli maaşı 10 bin TL olarak uygulanıyor. En düşük emekli maaşında da bir düzenleme beklentisi var. Altı aylık enflasyon beklentisi olan yüzde 25'e göre hesap yapıldığında en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL civarında belirlenecek.

Yüzde 30'luk artışa göre ise en düşük emekli maaşı 13 bin TL olacak.

Zammın yıllık enflasyon hesabına göre yapılması durumunda en düşük maaş 13 bin 800 TL civarında olacak.