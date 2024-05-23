Antalya'da uçuruma yuvarlanan kamyonetteki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

2 Temmuz itibarıyla kira zamları böyle hesaplanacak
2 Temmuz itibarıyla kira zamları böyle hesaplanacak
100.000 TL Kredi 3 Ay Ertelemeli!
100.000 TL Kredi 3 Ay Ertelemeli!
Sponsorlu İçerik
ÖSYM, hafta sonu iki elektronik sınav yapacak
ÖSYM, hafta sonu iki elektronik sınav yapacak
KYK yurtları temmuzda emeklilere açılacak
KYK yurtları temmuzda emeklilere açılacak
Masada 3 farklı formül var, emekli zammında yeni hesaplar
Masada 3 farklı formül var, emekli zammında yeni hesaplar
'Türk lirası hala biraz zayıf ancak volatilite ortadan kalktı'
'Türk lirası hala biraz zayıf ancak volatilite ortadan kalktı'
Kahveye zam geldi: Türk kahvesinin kilosu 460 TL'ye yükseldi
Kahveye zam geldi: Türk kahvesinin kilosu 460 TL'ye yükseldi
Bakanlıktan yeni adım, ihbar edene ikramiye verilecek
Bakanlıktan yeni adım, ihbar edene ikramiye verilecek
Valilikten Ankara'ya uyarı: Sel, fırtına ve doluya dikkat
Valilikten Ankara'ya uyarı: Sel, fırtına ve doluya dikkat
İşte Ankara Emniyeti'nde yaşanan kumpasın müfettiş raporu
İşte Ankara Emniyeti'nde yaşanan kumpasın müfettiş raporu
Evini satacaklara, birden fazla evi olanlara vergi sürprizi
Evini satacaklara, birden fazla evi olanlara vergi sürprizi
Gözler bugün açıklanacak 'faiz' kararında
Gözler bugün açıklanacak 'faiz' kararında
Bakan Özhaseki, kaynak isteyen başkanlara sert çıktı
Bakan Özhaseki, kaynak isteyen başkanlara sert çıktı
Avrupa'da tarihi gün: Üç ülke Filistin'i devlet olarak tanıdı
Avrupa'da tarihi gün: Üç ülke Filistin'i devlet olarak tanıdı
Fahiş fiyatta cezaların artırılmasını da içeren teklif Genel Kurulda
Fahiş fiyatta cezaların artırılmasını da içeren teklif Genel Kurulda
Devlet korumasından yararlanmış 600 genç, kamuya yerleştirildi
Devlet korumasından yararlanmış 600 genç, kamuya yerleştirildi
Maliye, sosyal medyadan da ihbar toplamaya başladı
Maliye, sosyal medyadan da ihbar toplamaya başladı
Erdoğan'dan İsrail tepkisi: Dünya yeni çatışmalara gebe
Erdoğan'dan İsrail tepkisi: Dünya yeni çatışmalara gebe
Sahipsiz hayvanlara ilişkin 4 bakanlığın yaptığı çalışma tamamlandı
Sahipsiz hayvanlara ilişkin 4 bakanlığın yaptığı çalışma tamamlandı
Haberlere yaş sınırlaması ve sansür konulacak
Haberlere yaş sınırlaması ve sansür konulacak
Tasarruf Tedbirleri Bilgi Sistemi hayata geçiyor!
Tasarruf Tedbirleri Bilgi Sistemi hayata geçiyor!
Sosyal Medya Platformu 'X' Türkiye'ye temsilci atadı
Sosyal Medya Platformu 'X' Türkiye'ye temsilci atadı
Borsadan tüm zamanların en yüksek kapanışı
Borsadan tüm zamanların en yüksek kapanışı
Valilikten kadınlar tuvaletinde fotoğraf çeken polise dair açıklama
Valilikten kadınlar tuvaletinde fotoğraf çeken polise dair açıklama
Erdoğan'dan Ak Partililere 'Cumhur İttifakı' talimatı
Erdoğan'dan Ak Partililere 'Cumhur İttifakı' talimatı
Kamu-Sen tasarruf genelgesini yargıya taşıdı
Kamu-Sen tasarruf genelgesini yargıya taşıdı
Ev işçilerine sosyal güvence talebi
Ev işçilerine sosyal güvence talebi
Meclis'te tasarruf dönemi!
Meclis'te tasarruf dönemi!
Kırmızı bültenle aranan Barış Boyun İtalya'da yakalandı
Kırmızı bültenle aranan Barış Boyun İtalya'da yakalandı
Bakan Şimşek: Borsa bir oyun alanı değil
Bakan Şimşek: Borsa bir oyun alanı değil
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Antalya'da uçuruma yuvarlanan kamyonetteki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde kamyonetin uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Mayıs 2024 11:38, Son Güncelleme : 23 Mayıs 2024 11:36
Yazdır
Antalya'da uçuruma yuvarlanan kamyonetteki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

H.A'nın (37) kullandığı 07 NJR 78 plakalı kamyonet, Alara Mahallesi'nde yaklaşık 10 metrelik uçuruma yuvarlandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, araçta bulunan Hasan Güngör'ün (73) hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan sürücü H.A. ile araçtaki E.G. (65) ve Y.A.A. (2) hastaneye kaldırıldı.

Araçtan çıkarılan Güngör'ün cenazesi, Alanya Belediyesi morguna gönderildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber