Türkiye geri adım atmadı, sosyal ağ sağlayıcıları temsilci belirledi

31 Temmuz 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ve kamuoyunda "Sosyal Medya Yasası" olarak da bilinen "7253 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" yurt dışı kaynaklı sosyal medya şirketlerine yurt içinde ülkeye temsilci atama şartı getiriyordu.

Bu kapsamda Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan ve temsilci bulundurma yükümlülüğünü yerine getirmeyen şirketlere 10'ar milyon lira ceza verilmişti.

Daha önce VK ve Dailymotion gibi kuruluşlar tercihlerini gerçek kişi, Youtube, Tiktok, Facebook ve Instagram da tüzel kişi temsilciden yana kullanmışlardı.

Son olarak dünyanın önde gelen sosyal ağ sağlayıcılarından X de tüzel kişi temsilci atadı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının ilişkili kuruluşu Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) gerekli bildirimde bulundu.

Türkiye'deki kullanıcıların hakları daha etkin korunacak

18 Ekim 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan "7418 Sayılı Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun", sosyal ağ sağlayıcılar ile muhataplık ilişkisinin güçlendirilmesi, Türkiye'deki kullanıcıların haklarının daha etkin bir şekilde korunması ve yetkili mercilerin kararlarının süresi içerisinde yerine getirilmesi açısından önem taşıyor.

Düzenlemeyle sosyal ağ sağlayıcılar için çocuklara özgü ayrıştırılmış hizmet sunma, kullanıcı haklarını daha etkin şekilde koruma, kriz planı sunma, reklam kütüphanesi oluşturma ve şeffaflığın artırılması gibi çeşitli yükümlülükler getirildi.

Ayrıca, aralarında X'in de bulunduğu, Türkiye'den günlük erişimi 10 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılar ayrıştırılarak bunların temsilcileri idari, teknik, mali ve hukuki yönden tam yetkili ve sorumlu tutuldu.

Düzenleme uyarınca kapsama giren X dışındaki tüm sosyal ağ sağlayıcılar temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüklerini yerine getirmişlerdi. X'in de bu ağ sağlayıcılara katılmasıyla tüm kuruluşlar temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüklerini sağlamış oldu.