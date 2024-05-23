Deniz Zeyrek 'görüntüler' yerine arsa ilanı yayınladı

Gazeteci Deniz Zeyrek 22 Nisan 2024 tarihinde özel TV kanalında; Mustafa Varank'ın, devlet memuru maaşıyla Ankara Angora'da 2 dönüm arazi üzerine tripleks villa yaptırdığını ve İstanbul Zekeriyaköy'de 100 milyonluk havuzlu villaya sahip olduğunu iddia etmişti. Deniz Zeyrek açıklamasında "Şimdi 'Yok' diyecek ama başka birinin üzerine alıp sonra sattılar. Belgeleri ve fotoğrafları bende mevcut." demişti.

Mustafa Varank, iddianın dile getirildiği gün, Deniz Zeyrek'e hitaben "Azıcık haysiyetin varsa, o 'elimde görüntüler var' dediğin havuzdaki fotoğrafımı ortaya çıkart; yarın tüm görevlerimden istifa edeyim." şeklinde yanıt verdi.

Varank, geçen 1 ay boyunca sosyal medya hesabından gazeteci Deniz Zeyrek'i taciz etti ve elindeki fotoğrafları yayınlamasını istedi. Ancak Deniz Zeyrek tüm çağrılara rağmen elindeki görüntüleri yayınlayamadı.

Zeyrek'in bugün sosyal medya hesabı üzerinden, bir ilan sistesindeki ilanı paylaştı. Beytepe'de 417 metrekarelik bir arasa için 63 milyon TL istendiğini gösteren ilan görseline, Deniz Zeyrek'in takipçileri tepki gösterdi.