EKPSS sonuçları açıklandı
ÖSYM, internet sitesinden EKPSS sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Mayıs 2024 14:08, Son Güncelleme : 23 Mayıs 2024 14:18
ÖSYM, EKPSS sonuçlarının açıklandığını duyurdu, ÖSYM'nin açıklamasının tamamı şu şekilde:
28 Nisan 2024 tarihinde uygulanan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (2024-EKPSS) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 23 Mayıs 2024 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI