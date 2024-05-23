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Destici: Başıboş köpeklerin uyutulmasını destekliyoruz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le basın toplantısı düzenleyen BBP Lideri Mustafa Destici, başıboş köpeklere ilişkin düzenlemeyi desteklediklerini söyledi. Destici, "İktidarıyla muhalefetiyle çözümü birlikte bulmamız lazım" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Mayıs 2024 14:10, Son Güncelleme : 23 Mayıs 2024 14:38
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Yerel seçimlerin ardından partiler arasında trafik sürüyor... Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'e "hayırlı olsun" ziyareti gerçekleştirdi.

CHP'yi ziyaret etti

Ziyaret, bugün saat 12.30 sıralarında CHP Genel Merkezi'nde yapıldı.

Yaklaşık 1 saat süren ziyaretin ardından iki lider ortak basın açıklaması yaptı.

Başıboş köpekler düzenlemesi soruldu

Karşılıklı açıklamaların ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan iki lidere başıboş köpek sorunuyla ilgili hükümet tarafından hazırlanmakta olan düzenleme soruldu.

"Hastalıklı ve saldırgan köpekleri uyutuyoruz"

Düzenlemeye ilişkin açıklama yapan Destici, ellerinde bulunan belediyelerde hastalıklı ve saldırgan olan köpeklerin uyutulması konusunda gerekli çalışmaların yapıldığını söyledi.

"Düzenlemeye destek vereceğiz"

Destici, hükümet tarafından yapılacak düzenlemeye parti olarak destek vereceklerini söyledi.

"İktidarıyla muhalefetiyle çözümü birlikte bulmamız lazım"

BBP Lideri Destici başıboş köpekler konusundaki düzenlemeye ilişkin şunları söyledi:

Neticede biz BBP olarak bize teslime dilen belediyelerde bir ay içinde bu çalışmaları başlatacağımızı ve sokaklarımızı hastalıklı ve saldırgan sokak köpeklerinden temizleyeceğimizi ifade ettiler. Belediyelerimiz bu çalışmalarını tamamladılar. Şu anda köpekler toplanıyor. Tedavi görecekler tedavi görecekleri yerlere, barınak imkanı olanlar barınaklara, hastalıklı ve terbiye edilemeyecek şekilde saldırgan olanların da uyutulması konusunda biz çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu konuda devletimizin yasa hazırlığı içinde olduğunu duymaktan da büyük bir memnuniyet duyduk. Bu yasa teklifini de desteklediğimizi ifade ediyorum. İktidarıyla muhalefetiyle çözümü birlikte bulmamız lazım. Şu ana kadar bildiğimiz haliyle bizim seçim öncesi söylediğimiz her şeyin o yasa içerisinde birebir olduğunu görüyoruz.

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