Un yüklü kamyon Çoruh Nehri'ne uçtu: 1 ölü, 2 yaralı

Bölgeye gelen ekipler, kamyonda sıkışan 3 kişiyi çıkarmak için çalışma başlattı. Araçtan çıkarılan Bayram Aktaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Aktaş'ın cesedi, İspir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaralanan 2 kişi ise kurtarılıp ambulansla İspir Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Aşağı Özbağ Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Rize istikametinden İspir'e doğru giden un yüklü 53 AK 627 plakalı kamyon, rampa inerken iddiaya göre freni boşalınca Çoruh Nehri'ne uçtu. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

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