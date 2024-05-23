MEB sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav rehberini yayımladı

Bakanlık sözlü sınavların mevzuat hükümlerine göre sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi ve adayların bilgilendirilmesi amacıyla "Sözleşmeli Öğretmenlik Sözlü Sınav Rehberi'ni yayımladı.

Milli Eğitim Bakanlığı, 17.05.2024 tarihinde yayımlanan sözleşmeli öğretmen atama başvuru duyurusu ile 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı yapılacağını açıklamıştı.

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